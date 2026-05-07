PREFEITO LUCAS REALIZA VISITA FINAL AO GINÁSIO DE ESPORTES DO POVOADO TOTORÓ

O prefeito Lucas realizou, nesta segunda-feira (26), uma visita final ao Ginásio de Esportes do Povoado Totoró, espaço que passou por uma ampla obra de reestruturação promovida pela Prefeitura, com o objetivo de oferecer mais qualidade, segurança e conforto para a prática esportiva e para as atividades comunitárias da região.

Durante a visita, Lucas acompanhou de perto os últimos ajustes da obra e destacou a importância do equipamento para a população do Totoró e das comunidades adjacentes, como Mirador, Namorados, Quandu e Trangola. O ginásio recebeu novo piso, iluminação moderna, banheiros totalmente reformados e uma estrutura completamente renovada, garantindo melhores condições para atletas, estudantes e moradores que utilizam o espaço.

Segundo o prefeito Lucas, a entrega do ginásio representa mais um investimento da gestão no fortalecimento do esporte e da convivência comunitária. “Esse ginásio foi totalmente reestruturado para atender melhor a população do Totoró e das comunidades vizinhas. Agora é só marcar a data e celebrar a inauguração de mais um equipamento esportivo que vai fortalecer o esporte, o lazer e a convivência da nossa comunidade”, destacou o prefeito.

A reforma desse ginásio integra um conjunto de ações da Prefeitura voltadas à valorização dos espaços públicos, incentivo à prática esportiva e promoção da inclusão social, especialmente nas comunidades da zona rural.

Com a conclusão da obra, o Ginásio de Esportes do Povoado Totoró está pronto para receber campeonatos, atividades escolares, projetos esportivos e eventos comunitários, consolidando-se como um importante ponto de encontro e integração social para a população local.