Comitê Paralímpico faz 1ª convocação para Jogos de Inverno, na Itália

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou nesta terça-feira (27) a primeira lista de convocação de atletas que competirão na Paralimpíada de Inverno Milão-Cortina (Itália), com início em 6 de março. O rondoniense Cristian Ribera e a paranaense Aline Rocha – atuais campeão e vice-campeã mundiais, respectivamente – encabeçam a relação de atletas do esqui cross-country, que conta ainda com os paulistas Wellington da Silva e Elena Sena, ambos estreantes nos Jogos. No snowboard, o representante será o gaúcho André Barbieri.

Os cinco atletas elencados atenderam os critérios pré-estabelecidos pela Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN), em parceria com o CPB. A segunda e última chamada de atletas será em 3 de fevereiro, com mais dois nomes, totalizando sete competidores. É o maior número de representantes do Brasil desde a última edição (Beijing 2022) – na ocasião foram seis.

Aline Rocha e Cristian Ribera disputarão na Itália a terceira paralimpíada da carreira. A esquiadora foi a primeira brasileira a competir nos Jogos de Inverno, na edição de PyeongChang (Coreia do Sul), em 2018. Quatro anos depois, em Beijing (China), Aline obteve a sétima colocação, melhor resultado até então, na prova longa (15 quilômetros), no esqui cross-country,

TV Brasil transmite duelo entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco ES

Fifa lança marca da Copa Feminina 2027 em evento no Rio de Janeiro

Já Cristian Ribera estreou com apenas 15 anos em PyeongChang 2018, conquistando de cara o sexto lugar, melhor marca do Brasil no esqui cross-country tanto nos Jogos Olímpicos quanto Paralímpicos de Inverno. Em Beijing 2022, Ribera terminou na nona posição.

No snowboard, o gaúcho André Barbieri representará o país pela segunda vez. Ele debutou em Beijing 2022, onde competiu nas provas de cross e banked slalom (slalon inclinado), terminando em 13º lugar em ambas.

Prestes a estrear na Paralimpíada de Milão-Cortina, os esquiadores Wellington da Silva, de 19 anos, e Elena Sena, de 22, somaram bons resultados continentais no último ciclo de preparação. Em 2023, Elena foi campeã na prova de sprint da Copa Continental da Noruega) e, na mesma prova, Wellington levou a prata. Ambos também brilharam na Copa Continental da Argentina, em Ushuaia. Ele foi ouro e ela prata em quatro provas (sprint, 5km, 10km e 20km).

Vice no Sul-Centro Americano, Brasil sela vaga no Mundial de handebol

Cruzeiro bate São Paulo e fatura bicampeonato da Copinha após 19 anos