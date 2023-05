ONDE ASSISTIR Nova Iguaçu x Portuguesa e Santo André x Resende AO VIVO COM IMAGENS Campeonato Brasileiro série D 2023, HOJE (27/05)

A PARTIDA entre Nova Iguaçu x Portuguesa e Santo André x Resende válida pelo Brasileirão série D de 2023. A competição terá bola rolando HOJE (27/05) às 15 hs (horário de Brasília). O mandante da partida será Iguaçu que buscará a vitória em seus domínios e a jornada para alçar uma vaga na Série C de 2023.

ASSISTA AQUI Nova Iguaçu x Portuguesa e Santo André x Resende – com imagens

Nova Iguaçu x Portuguesa

Santo André x Resende

Onde assistir Brasileiro Série D 2023? Nenhuma emissora ou serviço de streaming confirmou a transmissão da Série D do Brasileirão. Se o for, você acompanhará tudo aqui no site SERIE D, dedicado e também no grupo Série D da MRNews.

Confira a seguir o regulamento, a tabela completa e a divisão de grupos. Confira os jogos de hoje

PALPITES DA SÉRIE D – JOGOS DE HOJE

15:00 Nova Iguaçu 2 x1 Portuguesa-RJ Rodada 4 15:00 Santo André 2 x 0 Resende Rodada 4 15:00 Vitória-ES 0 x 1 Democrata GV Rodada 4 15:00 Caxias 1 x 0 Brasil de Pelotas Rodada 4 15:00 Hercílio Luz 2 x 1 Camboriú Rodada 4 15:30 Ceilândia 2 x 0 Interporto Rodada 4 16:00 Trem 1 x 1 Nacional-AM Rodada 4 16:00 Maranhão 2 x 1 Parnahyba Rodada 4 16:00 Sergipe 2 x0 ASA Rodada 4 16:00 Operário VG 1 x 0 Anápolis Rodada 4 17:00 Bahia de Feira 2 x 0 Jacuipense Rodada 4 17:00 Retrô 0 x 1 Atlético-BA Rodada 4 17:00 Athletic Club 2 x 1 Real Noroeste Rodada 4 17:00 XV de Piracicaba 1 x 0 Ferroviária 18:00 Humaitá 0 x 1 Tuna Luso Rodada 4 18:00 CRAC 0 x 1 Inter de Limeira Rodada 4 18:00 Patrocinense 2 x1 FC Cascavel Rodada 4 19:00 Pacajus 0 x 1 Globo FC Rodada 4 19:00 Maringá 1 x 2 Operário-MS

Assista Democrata x Athletic Club ao vivo HOJE (27/05) às 15 hs – SÉRIE D

Como informado, os jogos do Brasileirão da Série D, NÃO poderão ter transmissão, mas em breve a CBF pode informar um serviço de streaming. Veja aqui os grupos da série D

Somente a partir da 3° rodada, a “BradoTV” fica responsável por transmitir os jogos da última divisão do Campeonato Brasileiro. No início da tarde desta quinta-feira (25), a plataforma de streaming BradoTV anunciou que irá transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro da Série

Canal Nova Iguaçu x Portuguesa e Santo André x Resende CBF TV NÃO BRADO TV não MRNEWS NÃO OUTRO NÃO

Brasileirão Série D 2023

A Série D do Campeonato Brasileiro é a quarta divisão do futebol nacional e é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A competição reúne clubes de todas as regiões do país e é disputada por equipes que não estão na elite do futebol brasileiro, ou seja, que não disputam a Série A, B ou C.

Na Série D, as equipes são divididas em 17 grupos com quatro clubes cada, totalizando 68 equipes. Os times jogam entre si dentro dos grupos em turno e returno, totalizando seis jogos na fase de grupos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase eliminatória, que é disputada em sistema de mata-mata.

Os quatro clubes que chegam às semifinais garantem o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro do ano seguinte. Já os finalistas disputam o título da Série D em duas partidas.

A Série D é uma competição importante para os clubes que buscam crescer e se destacar no cenário do futebol brasileiro. Além disso, a competição também é uma oportunidade para que jogadores menos conhecidos possam se destacar e serem observados por clubes de divisões superiores.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais