Qual filme vai passar no SESSÃO DA TARDE E Corujão? HOJE SEGUNDA (05/02), Que horas começa

Uma Terça-feira Cinematográfica: 06/02/2024 na Globo

Na terça-feira, 6 de fevereiro de 2024, a programação da Globo oferece uma jornada cinematográfica, destacando dois filmes que prometem prender a atenção dos telespectadores.

Sessão da Tarde – “Os Últimos Na Terra”

Título Original: Z For Zachariah

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2015

Diretor: Craig Zobel

Elenco: Chiwetel Ejiofor; Chris Pine; Margot Robbie

Classe: Drama

A tarde começa com o filme “Os Últimos Na Terra”, uma emocionante obra de drama dirigida por Craig Zobel. Lançado em 2015, o filme traz Chiwetel Ejiofor, Chris Pine e Margot Robbie no elenco. A trama segue Ann, que acreditava ser a única sobrevivente de uma guerra nuclear até encontrar John. No entanto, a relação deles é testada quando Ann descobre a presença de outro sobrevivente, Caleb. A narrativa envolvente promete explorar os desafios emocionais e as dinâmicas humanas diante da adversidade.

Corujão I – “Velocidade Máxima 2”

Título Original: Speed 2: Cruise Control

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 1997

Diretor: Jan de Bont

Elenco: Sandra Bullock, Jason Patric, Willem Dafoe, Temuera Morrison, Brian McCardie, Christine Firkins

Classe: Ação

A noite traz uma dose de ação com “Velocidade Máxima 2”, dirigido por Jan de Bont e lançado em 1997. Estrelado por Sandra Bullock, Jason Patric, Willem Dafoe e outros talentos, o filme leva os espectadores a um cruzeiro romântico pelo Caribe. No entanto, a tranquilidade é quebrada quando o policial Alex, interpretado por Jason Patric, precisa intervir para deter um maníaco com bombas a bordo. Uma mistura de romance e ação que promete manter a adrenalina pulsante até o final.

Prepare-se para uma terça-feira repleta de emoções e reviravoltas na programação da Globo, com histórias cativantes que vão do drama à ação.