Profissionais de saúde orientam sobre cuidados com crianças e adolescentes no período de retorno às aulas

Início do ano letivo é um período que preocupa os pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes que estão começando mais um ciclo escolar, pois é necessário que os estudantes se readaptem à rotina de aulas e estudos. Porém, profissionais de saúde alertam que é importante não deixar a pressão diária afetar a saúde mental e física dos estudantes.

A orientação da psicóloga Juliana Morais, que atua na Policlínica Municipal do Cristo, é que os pais conversem com seus filhos neste momento de volta às aulas para norteá-los sobre a nova rotina. “Mudanças na rotina das crianças precisam ser feitas e será necessário prepará-las para a volta às aulas, mas cuidado para não exagerar nisso. Muita cobrança pode acabar aumentando a ansiedade e nível de estresse dos seus filhos. O ideal é que o preparo seja feito de forma leve e se possível, divertida. Busque uma forma de fazer toda a preparação ser mais descontraída e use-a para se aproximar dos seus filhos”, aconselhou.

Em alguns casos, as crianças e adolescentes podem não se sentir à vontade para explicar algumas situações ou sentimentos como ansiedade, por isso é preciso estar atento aos sinais que os filhos estão dando em relação à escola. “Caso tenha percebido sinais como ansiedade, tristeza, medo ou raiva, busque conversar com o seu filho e investigar como ele se sente em relação à escola, acolha e tente tranquiliza-lo que sempre terá o apoio da família. Se o problema persistir, procure os responsáveis pelo colégio e um acompanhamento psicológico” orientou a psicóloga.

Para quem está concluindo o ensino médio, Juliana Morais recomenda estabelecer um bom hábito de estudo desde o início do ano para não acumular matéria e, se necessário, os pais podem ajudar os filhos. “É interessante montar um cronograma de estudos e estabelecer metas a curto, médio e longo prazos”, destacou.

Inclusive, uma boa rotina de sono é importante para consolidação do aprendizado. “É no momento em que o nosso corpo descansa que o cérebro realiza os processos de organização das informações que recebemos durante o dia. É exatamente por estar razão, por exemplo, que o bebê necessita dormir várias vezes durante o dia, porque ele está aprendendo várias coisas ao mesmo tempo e o corpo precisa poupar energia para o cérebro organizar todos as informações recebidas e consolidar o aprendizado”, explicou a psicóloga.

Alimentação – Para cuidar da saúde física dos estudantes, é essencial manter uma alimentação saudável, começando pela primeira refeição do dia. “O café da manhã é importante pois garante que o nosso corpo reponha as energias para começar o dia e garantir melhor aproveitamento escolar. O mesmo deve ser rico em diferentes nutrientes, saudável e diversificado”, destacou a nutricionista Bethânia Ramos, da Policlínica Municipal de Mangabeira.

“Nesta refeição é importante que seja disponibilizado ao corpo carboidratos, proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras. Sendo assim, um café da manhã saudável pode conter leite e derivados, ovos, pães integrais, cereais e frutas”, sugeriu.

A profissional ressaltou que o almoço também não deve ser esquecido para o bom desempenho das atividades escolares. “Consumir uma alimentação saudável e rica em nutrientes e diversificada como salada e legumes, feijão, arroz, carnes e frutas. Deve-se evitar gorduras, frituras, refrigerantes e sobremesas ricas em açúcar, tipo chocolates e balas”, afirmou Bethânia.

Para a nutricionista, a hora do lanche também não deve fugir da dieta saudável, por isso a lancheira das crianças pode ser composta por frutas, suco natural, sanduíche natural, iogurte ou bolo com aveia. Ela recomenda evitar salgadinhos, frituras, biscoito recheado, balas, pirulitos, chocolates, pizza, refrigerante e sucos industrializados.

“A criança e adolescente quando estão bem alimentadas, nutricionalmente falando, apresentam uma maior disposição, afetando diretamente de forma positiva no seu desenvolvimento escolar e aprendizagem”, concluiu.