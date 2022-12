Economia e sustentabilidade

Prefeitura instala mais de 7 mil pontos de iluminação em LED e 21 bairros ou comunidades já contam com 100% do novo modelo

10/12/2022 | 08:00 | 54

A Prefeitura de João Pessoa segue avançando com o programa de LED, com mais de 7 mil pontos de iluminação instalados na Capital. Os serviços estão sendo realizados pela Diretoria de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), que concluiu em 100% os trabalhos em 21 bairros ou comunidades. A meta é que o novo modelo seja implantado em toda cidade até 2024.

“A nova iluminação também foi colocada em corredores importantes da cidade, como Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho (Geisel), Adalgisa Carneiro Cavalcante (Cuiá) e Avenida Rosa Lima dos Santos (Bancários), que possuem grande fluxo no trânsito e que dão acesso a equipamentos como escolas e hospitais – seguindo orientação do prefeito Cícero Lucena”, explicou Joyce Alves, diretoria de iluminação da Capital.

Economia e sustentabilidade – Além de proporcionar uma iluminação mais eficiente, as lâmpadas de LED também são mais econômicas e com mais durabilidade, reduzindo pela metade o custo com a manutenção.

Uma iluminação convencional é composta por lâmpada, luminária, reator e relé. Na substituição dessa iluminação, é colocada apenas uma luminária LED e um relé, sem que haja a necessidade de troca de outros componentes. A Prefeitura ainda tem uma garantia de 60 meses em relação à nova iluminação.

Serviço concluído – Os bairros ou comunidades que já contam com 100% da iluminação em LED são: João Agripino, Jardim Luna, Brisamar, Miramar, Seixas, Grotão, São José, Cidade dos Colibris, Tambiá, Roger, Penha, Ilha do Bispo, Jaguaribe, Comunidade São Mateus (Bessa), Citex (Geisel), Conjunto Nova República (Geisel), Timbó (Bancários), Cruz das Armas, Tambaú, Conjunto Marinês (Gramame) e Vale das Palmeiras (Cristo). Os serviços ainda seguem em andamento no Pedro Gondim, Bairro dos Ipês e Bairro dos Estados.