Botafogo-PB reforça o ataque com Tiago Reis, ex-Vasco

Mesmo já tendo começado os trabalhos de pré-temporada na Maravilha do Contorno, o Botafogo-PB segue reforçando o elenco que disputará em 2023 a pré-Copa do Nordeste, o Campeonato Paraibano, a Copa do Brasil e a Série C do Brasileirão pelo clube. Os reforços da vez foram para o setor de ataque, para onde chegam o atacante Tiago Reis, revelação do Vasco e que defendeu o Botafogo-SP na última edição da Série C, e Miullen, revelado pelo Corinthians e que estava no Gil Vicente, de Portugal.

Tiago Reis, de 23 anos, foi uma das grandes promessas do Vasco nos últimos anos. Vice-campeão da Copinha em 2019, o atleta foi, logo após o fim da competição, integrado ao elenco principal do Gigante da Colina. Logo em sua temporada de estreia, marcou cinco gols em 20 partidas e o bom futebol apresentado o fez permanecer em São Januário até 2021.

Tiago Reis em campo pelo Vasco da Gama — Foto: THIAGO RIBEIRO/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Também foi emprestado para o Confiança, para a disputa da Série B do Brasileirão. Pelo Dragão, marcou dois gols em 18 partidas e não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe sergipana à Série C de 2022. Já na última temporada foi emprestado novamente, desta vez para o Botafogo-SP, onde conquistou o acesso à Série B de 2023, objetivo este que deve ser o mesmo estipulado em sua chegada ao Belo.

Além de Tiago Reis, a comissão técnica botafoguense possui, a preço de hoje, outras cinco peças para o esquema ofensivo do clube: Rodrigo Fumaça, Miullen, Davi Ceará, Leilson e Igor Goularte.

Confira o elenco do Botafogo-PB

Goleiros: Elias, Arthur Gazze, Wallace, Edílson

Elias, Arthur Gazze, Wallace, Edílson Laterais-direitos: Erick, Lucas Barboza, Lucas Mendes

Erick, Lucas Barboza, Lucas Mendes Zagueiros: Daciel, Eduardo Grasson, Ramon Baiano, Gabriel Yanno

Daciel, Eduardo Grasson, Ramon Baiano, Gabriel Yanno Laterais-esquerdos: Leocovick, Lucas Gabriel, Léo Campos

Leocovick, Lucas Gabriel, Léo Campos Volantes: Natan Souza, Evandro, Eduardo

Natan Souza, Evandro, Eduardo Meias: Renatinho, Vitor Braga, Miller

Renatinho, Vitor Braga, Miller Atacantes: Rodrigo Fumaça, Davi Ceará, Leilson, Igor Goularte, Lucas Reis, Miullen, Tiago Reis

Rodrigo Fumaça, Davi Ceará, Leilson, Igor Goularte, Lucas Reis, Miullen, Tiago Reis Técnico: Moisés Egert

Pedro Pereira

Redator esportivo do ge Paraíba e do Jornal da Paraíba

