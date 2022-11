Infraestrutura

Cícero autoriza obras de drenagem na Bacia do Parque das Águas, em Mangabeira

29/11/2022 | 19:30 | 80

O acúmulo de água nas ruas e dentro das casas vai ser um problema do passado para moradores do entorno do Parque das Águas, em Mangabeira. No final da tarde desta terça-feira (29), o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra assinaram ordem de serviço para drenagem de toda a bacia do Parque. No total serão investidos R$ 4,7 milhões.

“Este é um dos pontos de alagamento nas médias e grandes chuvas da cidade e Deus nos permite iniciar esta obra para resolver esse problema. Já entregamos as obras do Parque, pela nossa compreensão da importância das áreas de lazer e convivência, iniciamos a pavimentação das dez vias do entorno e agora garantimos a drenagem”, relatou o prefeito Cícero Lucena.

O vice-prefeito Leo Bezerra lembrou que pôde acompanhar de perto a situação das famílias no período de chuvas. “Apesar de todas as dificuldades encontradas, estamos garantindo o início da obra, que vai mudar de fato a vida de quem mora na região. A Prefeitura vai estar sempre de portas abertas para ajudar e cuidar da cidade”, declarou.

A bacia do Parque das Águas compreende uma área ampla que circunda o Rio do Cabelo. De acordo com o secretário municipal da Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão, este é um dos 30 pontos da cidade com problemas graves de drenagem. “Não vamos drenar apenas o entorno do parque, mas toda a bacia, uma obra com 15 pontos de visita, diâmetro de 1500 milímetros, drenando a área até o Rio Cuiá e acabando com os alagamentos”, explicou.

A notícia alegrou os moradores, como é o caso da vigilante Jeane Pessoa, de 45 anos. “Moro aqui há 22 anos e quando cheguei não sabia que entrava água nas casas. Batalhamos muito tempo por essa drenagem. Na última chuva minha casa alagou. Graças a Deus essa obra agora vai sair. Estou transbordando de felicidade”, comemorou.

Participaram do evento os vereadores Toinho Pé de Aço, Marcos Bandeira, Rinaldo Maranhão, Luis da Padaria, Benilton Lucena e Helena Holanda.