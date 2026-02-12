Prefeitura e UFPB fazem pesquisa inédita sobre demanda turística e perfil dos visitantes no período carnavalesco



11/02/2026 |

10:30 |

277

A Prefeitura de João Pessoa e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) estão desenvolvendo uma pesquisa inédita sobre a demanda turística e o perfil dos visitantes que estão em João Pessoa durante o período de realização do Carnaval Multicultural (Folia de Rua, Via Folia e o Carnaval Tradição). A pesquisa, que está sendo realizada por um grupo de alunos do curso de Turismo, colaboradores do Observatório de Turismo da UFPB, e segue até o dia 17 de fevereiro, tem 32 perguntas entre faixa etária, profissão, renda média, meio de transporte, hospedagem, gastos no destino e origem dos visitantes, além de uma avaliação da infraestrutura turística da Capital paraibana.

De acordo com secretário executivo de Turismo, Daniel Rodrigues, essa primeira pesquisa é fundamental para mensurar o impacto econômico da programação cultural das prévias de Carnaval da cidade, que têm atraído, ano a ano, milhares de turistas de todo o Brasil e até do exterior. “Precisamos confirmar, com dados, o tamanho desse impacto, principalmente, no que se refere à infraestrutura dos serviços turísticos para que possamos dialogar melhor com setores da rede hoteleira, bares e restaurantes, bem como fazermos uma avaliação do que o poder público pode melhorar”, pontuou o secretário.

A pesquisa está sendo coordenada pelo professor Francisco Coelho Mendes, da UFPB, e as informações coletadas serão disponibilizadas na plataforma do Observatório de Turismo (https://observatorioturismopb.com.br) para que o poder público e os empresários da área conheçam melhor os turistas que frequentam João Pessoa e possam auxiliar na tomada de decisões sobre promoção e divulgação do turismo, planejamento e investimentos em melhorias pelos setores que desenvolvem atividades características do turismo. O resultado será divulgado até o final deste mês de fevereiro.