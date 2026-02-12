quinta-feira, fevereiro 12, 2026
Noticias

Inscrições para concurso da prefeitura de Cuité são prorrogadas até 22 de fevereiro

Lista dos aprovados será divulgada no dia 4 de fevereiro.. Foto: Freepik.

As inscrições para o concurso da prefeitura de Cuité, no Curimataú da Paraíba, foram prorrogadas. O prazo que anteriormente ia até o próximo domingo (15), agora segue aberto até dia 22 de fevereiro.

São 142 vagas ofertadas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, e as remunerações vão de R$1.518 até R$6 mil, dependendo do cargo.

LEIA MAIS:

As inscrições seguem sendo realizadas no site da banca organizadora do concurso, a CPcon.

O certame terá duas etapas, de prova objetiva e prova prática para alguns cargos. A divulgação do resultado do concurso está prevista para o dia 30 de abril de 2026.

Vagas disponíveis

  • Auxiliar de Serviços Gerais – 12
  • Cuidador – 11
  • Monitor/Auxiliar de Creche – 10
  • Professor Polivalente – 10
  • Cirurgião Dentista – 6
  • Enfermeiro – 6
  • Vigilante – 5
  • Técnico em Enfermagem – 5
  • Professor Educação Infantil – 5
  • Motorista de Transporte Escolar – 3
  • Agente de Trânsito – 3
  • Assistente Administrativo – 3
  • Condutor Socorrista – 3
  • Fisioterapeuta – 3
  • Médico Clínico Geral – 3
  • Copeiro – 2
  • Cozinheiro/Merendeiro – 2
  • Porteiro – 2
  • Agente de Combate às Endemias – 2
  • Agente de Vigilância Sanitária e Ambiental – 2
  • Técnico Agrícola – 2
  • Técnico em Higiene Bucal – 2
  • Assistente Social – 2
  • Médico – ESF – 2
  • Médico Socorrista (SAMU) – 2
  • Nutricionista – 2
  • Psicólogo – 2
  • Limpador de Mato – 1
  • Operador de Máquinas – 1
  • Agente Comunitário de Saúde – 1
  • Agente Comunitário de Saúde – 1
  • Agente Comunitário de Saúde – 1
  • Auxiliar de Farmácia – 1
  • Instrutor/Digitador – 1
  • Laboratorista (Análises Clínicas) – 1
  • Técnico em Raio X – 1
  • Técnico em Segurança do Trabalho – 1
  • Anestesista – 1
  • Farmacêutico/Bioquímico – 1
  • Fiscal de Tributos – 1
  • Fonoaudiólogo – 1
  • Geriatra – 1
  • Ginecologista – 1
  • Mastologista – 1
  • Pedagogo – 1
  • Pediatra – 1
  • Psiquiatra – 1
  • Radiologista – 1
  • Veterinário – 1
  • Orientador Educacional – 1
  • Professor de Artes – 1
  • Professor de Ciências – 1
  • Professor de História – 1
  • Professor de Inglês – 1
  • Professor de Matemática – 1
  • Professor de Português – 1
  • Supervisor Educacional – 1

Concurso da prefeitura de Cuité

  • Nível: fundamental, médio, técnico e superior
  • Salário: de R$ 1,5 mil a R$ 6 mil
  • Inscrições: 12 de janeiro até 22 de fevereiro de 2026
  • Provas objetivas: 15 de março de 2026
  • Resultado final: 30 de abril de 2026
  • Edital do concurso da prefeitura de Cuité

