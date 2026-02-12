Inscrições para concurso da prefeitura de Cuité são prorrogadas até 22 de fevereiro

Lista dos aprovados será divulgada no dia 4 de fevereiro.. Foto: Freepik.

As inscrições para o concurso da prefeitura de Cuité, no Curimataú da Paraíba, foram prorrogadas. O prazo que anteriormente ia até o próximo domingo (15), agora segue aberto até dia 22 de fevereiro.

São 142 vagas ofertadas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, e as remunerações vão de R$1.518 até R$6 mil, dependendo do cargo.

LEIA MAIS:

As inscrições seguem sendo realizadas no site da banca organizadora do concurso, a CPcon.

O certame terá duas etapas, de prova objetiva e prova prática para alguns cargos. A divulgação do resultado do concurso está prevista para o dia 30 de abril de 2026.

Vagas disponíveis

Auxiliar de Serviços Gerais – 12

Cuidador – 11

Monitor/Auxiliar de Creche – 10

Professor Polivalente – 10

Cirurgião Dentista – 6

Enfermeiro – 6

Vigilante – 5

Técnico em Enfermagem – 5

Professor Educação Infantil – 5

Motorista de Transporte Escolar – 3

Agente de Trânsito – 3

Assistente Administrativo – 3

Condutor Socorrista – 3

Fisioterapeuta – 3

Médico Clínico Geral – 3

Copeiro – 2

Cozinheiro/Merendeiro – 2

Porteiro – 2

Agente de Combate às Endemias – 2

Agente de Vigilância Sanitária e Ambiental – 2

Técnico Agrícola – 2

Técnico em Higiene Bucal – 2

Assistente Social – 2

Médico – ESF – 2

Médico Socorrista (SAMU) – 2

Nutricionista – 2

Psicólogo – 2

Limpador de Mato – 1

Operador de Máquinas – 1

Agente Comunitário de Saúde – 1

Agente Comunitário de Saúde – 1

Agente Comunitário de Saúde – 1

Auxiliar de Farmácia – 1

Instrutor/Digitador – 1

Laboratorista (Análises Clínicas) – 1

Técnico em Raio X – 1

Técnico em Segurança do Trabalho – 1

Anestesista – 1

Farmacêutico/Bioquímico – 1

Fiscal de Tributos – 1

Fonoaudiólogo – 1

Geriatra – 1

Ginecologista – 1

Mastologista – 1

Pedagogo – 1

Pediatra – 1

Psiquiatra – 1

Radiologista – 1

Veterinário – 1

Orientador Educacional – 1

Professor de Artes – 1

Professor de Ciências – 1

Professor de História – 1

Professor de Inglês – 1

Professor de Matemática – 1

Professor de Português – 1

Supervisor Educacional – 1

Concurso da prefeitura de Cuité