Inscrições para concurso da prefeitura de Cuité são prorrogadas até 22 de fevereiro
As inscrições para o concurso da prefeitura de Cuité, no Curimataú da Paraíba, foram prorrogadas. O prazo que anteriormente ia até o próximo domingo (15), agora segue aberto até dia 22 de fevereiro.
São 142 vagas ofertadas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, e as remunerações vão de R$1.518 até R$6 mil, dependendo do cargo.
As inscrições seguem sendo realizadas no site da banca organizadora do concurso, a CPcon.
O certame terá duas etapas, de prova objetiva e prova prática para alguns cargos. A divulgação do resultado do concurso está prevista para o dia 30 de abril de 2026.
Vagas disponíveis
- Auxiliar de Serviços Gerais – 12
- Cuidador – 11
- Monitor/Auxiliar de Creche – 10
- Professor Polivalente – 10
- Cirurgião Dentista – 6
- Enfermeiro – 6
- Vigilante – 5
- Técnico em Enfermagem – 5
- Professor Educação Infantil – 5
- Motorista de Transporte Escolar – 3
- Agente de Trânsito – 3
- Assistente Administrativo – 3
- Condutor Socorrista – 3
- Fisioterapeuta – 3
- Médico Clínico Geral – 3
- Copeiro – 2
- Cozinheiro/Merendeiro – 2
- Porteiro – 2
- Agente de Combate às Endemias – 2
- Agente de Vigilância Sanitária e Ambiental – 2
- Técnico Agrícola – 2
- Técnico em Higiene Bucal – 2
- Assistente Social – 2
- Médico – ESF – 2
- Médico Socorrista (SAMU) – 2
- Nutricionista – 2
- Psicólogo – 2
- Limpador de Mato – 1
- Operador de Máquinas – 1
- Agente Comunitário de Saúde – 1
- Agente Comunitário de Saúde – 1
- Agente Comunitário de Saúde – 1
- Auxiliar de Farmácia – 1
- Instrutor/Digitador – 1
- Laboratorista (Análises Clínicas) – 1
- Técnico em Raio X – 1
- Técnico em Segurança do Trabalho – 1
- Anestesista – 1
- Farmacêutico/Bioquímico – 1
- Fiscal de Tributos – 1
- Fonoaudiólogo – 1
- Geriatra – 1
- Ginecologista – 1
- Mastologista – 1
- Pedagogo – 1
- Pediatra – 1
- Psiquiatra – 1
- Radiologista – 1
- Veterinário – 1
- Orientador Educacional – 1
- Professor de Artes – 1
- Professor de Ciências – 1
- Professor de História – 1
- Professor de Inglês – 1
- Professor de Matemática – 1
- Professor de Português – 1
- Supervisor Educacional – 1
Concurso da prefeitura de Cuité
- Nível: fundamental, médio, técnico e superior
- Salário: de R$ 1,5 mil a R$ 6 mil
- Inscrições: 12 de janeiro até 22 de fevereiro de 2026
- Provas objetivas: 15 de março de 2026
- Resultado final: 30 de abril de 2026
- Edital do concurso da prefeitura de Cuité