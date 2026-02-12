ESTUDANTES DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ TERÃO TRANSPORTE GRATUITO PARA O ENEM

A Prefeitura Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), disponibilizará transporte gratuito aos estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) amanhã (17) e no próximo domingo (24).





“Cientes da importância deste dia e trabalhando em compasso com os anseios de nossos estudantes, nossa gestão disponibilizará transporte gratuito a todos que fizeram cadastro junto a SEMEC e que amanhã e no próximo domingo farão o ENEM”, destacou o prefeito Jackson Dantas em suas redes sociais.





Nos dois dias de provas os transportes sairão da Escola Estadual Jesuíno Azevedo pontualmente às 10h.