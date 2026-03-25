Sine-PB disponibiliza mais de mil vagas de emprego em 12 municípios paraibanos — Governo da Paraíba

O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB), a partir desta segunda-feira (15), vai ofertar 1.182 vagas de emprego em 12 cidades paraibanas. As oportunidades de trabalho estão nos municípios de João Pessoa, Campina Grande, Bayeux, Cabedelo, Conde, Guarabira, Patos, Princesa Isabel, Sapé, Mamanguape, Santa Rita e São Bento.

Na Capital, está concentrado o maior número de vagas de emprego. Ao todo, são 687 em diversas funções. No posto fixo e nas demais unidades do Sine/PB em João Pessoa, há vagas para as funções de atendente de telemarketing (100), auxiliar de logística (38), auxiliar de pedreiro (26), cumim e garçom (20 vagas cada cargo), ajudante de carga e descarga de mercadoria (15), ajudante de motorista (11), carpinteiro, manobrista, motorista de caminhão, cozinheiro de restaurante e auxiliar de cozinha (10 vagas cada função), engenheiro civil – ensino superior incompleto (2).

Em Patos, serão 259 vagas, das quais 200 só para a função de operador de Telemarketing Ativo e Receptivo, mas há vagas também para supervisor de vendas comercial e vendedor pracista (12 vagas cada cargo), etc. Já na cidade de São Bento serão oferecidas 2 vagas, nas funções de promotor de vendas e atendente de lojas.

Em Campina Grande, serão ofertadas 141 vagas de emprego, para as funções de lavador de veículos e ajudante de obras (10 vagas cada função), auxiliar de cozinha, vendedor porta a porta e vendedor pracista (8 vagas cada cargo), instalador de equipamentos de comunicação (7), carpinteiro e pedreiro (5 vagas cada função), técnico em administração (2), entre outros.

No posto do Sine-PB de Cabedelo, as 5 vagas oferecidas contemplam o cargo de cozinheiro em geral e soldador (2 vagas cada cargo), motorista de caminhão (1). Em Santa Rita estarão disponíveis 8 vagas para serralheiro, montador de estruturas metálicas e soldador (2 vagas cada cargo), enquanto no Conde, são 38 vagas de trabalho destinadas para o cargo de auxiliar de logística.

Em Sapé, serão ofertadas 7 vagas de emprego para diferentes cargos, como padeiro (2), auxiliar de laboratório de análises clínicas, auxiliar de enfermagem e técnico em saúde bucal (uma vaga cada cargo). E no posto estadual em Guarabira, são cinco vagas para ajudante de motorista (4) e operador de empilhadeira (uma).

Ainda há vagas nos postos do Sine estadual localizados no município de Princesa Isabel – 20 vagas de emprego em diversas áreas, como empacotador – a mão (2); Mamanguape – 9 vagas para auxiliar de faturamento (4), auxiliar de linha de produção, servente de limpeza e motorista de carga a frete (1 vaga cada função), e Bayeux – 1 vaga de trabalho para mecânico de auto em geral.

O Sine-PB orienta os trabalhadores interessados que compareçam às unidades de atendimento portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Atualmente, são 16 postos em funcionamento e mais cinco unidades de extensão de atendimentos nas Casas da Cidadania em João Pessoa. Os demais estão distribuídos nos seguintes municípios: Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo, Patos e Princesa Isabel.

O Sistema trabalha em parceria com diversas empresas realizando a intermediação da mão de obra ofertada por elas. Os serviços do Sine/PB para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail: [email protected] .

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (83) 3218-6600.

Confira as vagas