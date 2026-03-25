Cícero Lucena nomeia suplente do PP para cargo na prefeitura em meio a divisão no Progressistas

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O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), nomeou o suplente de vereador Ronivon Ramalho Diniz, o Mangueira (PP), para o cargo de assessor especial da Secretaria de Gestão Governamental.

O ato foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (11) e representa mais um movimento do prefeito para acomodar aliados do Progressistas após o racha com o partido.

A nomeação ocorre em meio à reorganização interna da sigla, dividida entre os que permanecem alinhados ao deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP), que trabalha para consolidar o nome do sobrinho, o vice-governador Lucas Ribeiro, como candidato ao Governo da Paraíba em 2026, e os que devem acompanhar Cícero em sua nova fase no MDB, legenda pela qual pretende disputar o Palácio da Redenção.

Vereadores divididos na CMJP

Entre os que já se posicionaram ao lado de Aguinaldo está o vereador Guga Pet (PP), que deixou recentemente o comando da Secretaria da Causa Animal.

Do outro lado, Cícero reúne uma ala expressiva da bancada progressista na Câmara: João Corujinha (PP), Damásio Franca (PP) e os suplentes Mô Lima (PP) e Coronel Kelson (PP).

Ainda em compasso de espera estão os vereadores Eliza Virgínia (PP) e Tarcísio Jardim (PP). Ambos têm planos de disputar vagas no Legislativo estadual em 2026 e, pela necessidade de manter acesso à legenda, tendem a permanecer ligados ao grupo comandado pelos Ribeiros.