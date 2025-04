Vice-governador Lucas Ribeiro visita a 8ª Festa da Cabra Rainha e assina contratos do Empreender PB — Governo da Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, visitou, nesse sábado (26), a 8ª Festa da Cabra Rainha, no município de Santo André, no Cariri paraibano. Na ocasião, ele participou da solenidade de assinatura de cerca de 50 contratos do Programa Empreender com produtores dos municípios de Santo André, Parari, Coxixola e Sumé. Ele também visitou estandes de expositores da feira de artesanato e as baias de produtores rurais do setor da caprinocultura do estado.

Lucas Ribeiro destacou a importância do Programa Empreender Paraíba como fonte de geração de emprego e renda em todas as regiões do estado. “Isso é transformar vidas. O governo serve para isso, para estar junto, para dar a mão. As pessoas conseguem fazer sozinhas, mas precisam muitas vezes de uma ajuda”, comentou.

O vice-governador salientou a importância das parceiras, como o Sebrae-PB e a Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), que promovem momentos de capacitação e fortalecimento da cadeia produtiva. “A caprinocultura é uma das prioridades do nosso estado. A gente tem feito um trabalho constante para fortalecer esse ambiente, porque é nele que as pessoas têm renda, é nele que as pessoas conseguem abrir novos negócios e gerar emprego e renda”, destacou.

Sobre a 8ª Festa da Cabra Rainha, Lucas Ribeiro afirmou que “são dois, três dias de evento, mas que refletem o trabalho de um ano inteiro na região. Esse momento é para capacitações, negócios, assinaturas de contratos do Empreender Paraíba, apresentar as produções. Em nome do nosso governador João Azevêdo, que tem dado todo o apoio e a atenção para essa iniciativa, venho trazer presencialmente essa mensagem de compromisso com o desenvolvimento da caprinocultura”.

Lucas Ribeiro também conheceu o caso de sucesso da empreendedora Lívia Maria Ramos, que através do crédito do Programa Empreender Paraíba ampliou seus negócios. “Eu fritava os salgados em casa e trazia para vender aqui. Era tudo mais difícil. Mas, através do financiamento pude comprar um fogão industrial e fazer tudo aqui onde comercializo os produtos. Melhorou demais o meu negócio, facilitou muito a minha vida”, lembrou.

O secretário executivo de Empreendedorismo do Estado da Paraíba (Programa Empreender PB), Fabrício Feitosa, destacou o compromisso do Governo do Estado em desenvolver a economia paraibana. Ele lembrou que o município de Santo André foi utilizado como piloto de sucesso no crédito para produtores rurais. “E agora voltamos para renovar o compromisso da geração de desenvolvimento, emprego e renda para Santo André”, relatou.

O prefeito Edglei Amorim afirmou que a assinatura dos contratos do Empreender Paraíba “é resultado dos homens e mulheres produtores rurais, que são os verdadeiros protagonistas”. Ele lembrou que, apesar de pequeno em população, o município de Santo André demonstra força no setor da caprinocultura como um dos maiores produtores de laticínios do estado, tendo atingido, no mês de março, a produção de 55 mil litros de leite.