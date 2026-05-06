Governo monitora necessidades dos municípios e presta assistência às famílias atingidas pelas chuvas — Governo da Paraíba
O Governo da Paraíba tem intensificado as ações de ajuda às famílias atingidas pelas fortes chuvas que castigaram o Estado nos últimos dias. Por determinação do governador Lucas Ribeiro, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh) tem monitorado a situação dos municípios que foram mais castigados pelas fortes chuvas: Santa Rita, Conde, Pilar, São José dos Ramos, Itabaiana Salgado de São Félix, Mogeiro, Ingá, Alagoa Grande, João Pessoa e Rio Tinto.
Na noite desse sábado (3), foram entregues à Prefeitura de Conde cestas básicas que foram doadas pela Loteria do Estado da Paraíba (Lotep). Na oportunidade, a prefeita Karla Pimentel agradeceu ao governador Lucas Ribeiro e falou da importância da presença do Estado junto ao município.
“É fundamental priorizar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade. A intensidade das chuvas causou grandes impactos em diversas áreas do município. A doação do governo estadual chegou em um momento crucial. Além das cestas básicas, recebemos colchões e cobertores, o que é de grande importância”.
Os profissionais da Sedh, tendo à frente a secretária Neide Nunes, têm mantido contato permanente com prefeitos, secretários municipais de assistência, buscando se inteirar do quadro em cada cidade: número de famílias e pessoas atingidas, quantidade de pessoas e tipo de abrigos, pessoas desalojadas, etc. Bem como quais as principais necessidades de cada município.
A Sedh está mantendo equipes de prontidão em um dos ginásios da Vila Olímpica, em João Pessoa, onde está concentrando todo material a ser destinado aos municípios. Na manhã deste domingo (3), equipes da Sedh percorreram os municípios atingidos fazendo a entrega de diversos itens básicos para serem doados às famílias atingidas.
Pilar:
Cestas: 45
Águas: 1.125L
Cobertores: 50
São José dos Ramos:
Cestas: 100
Colchões: 100*
Cobertores: 100*
Itabaiana:
Cestas: 100
Colchões: 100*
Cobertores: 100*
Salgado de São Félix:
Cestas: 100
Colchões: 100*
Cobertores: 100*
Mogeiro:
Cestas: 80
Águas: 1.875L
Cobertores: 300*
Lonas: 100m
Ingá:
Cestas: 100
Águas:4.815
Lonas: 300m
Alagoa Grande:
Cestas: 160
Águas: 4000L
João Pessoa:
Cestas: 115
Rio Tinto:
Cestas: 100
Colchões: 51