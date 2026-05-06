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Governo monitora necessidades dos municípios e presta assistência às famílias atingidas pelas chuvas — Governo da Paraíba

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O Governo da Paraíba tem intensificado as ações de ajuda às famílias atingidas pelas fortes chuvas que castigaram o Estado nos últimos dias. Por determinação do governador Lucas Ribeiro, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh) tem monitorado a situação dos municípios que foram mais castigados pelas fortes chuvas: Santa Rita, Conde, Pilar, São José dos Ramos, Itabaiana Salgado de São Félix, Mogeiro, Ingá, Alagoa Grande, João Pessoa e Rio Tinto.

Na noite desse sábado (3), foram entregues à Prefeitura de Conde cestas básicas que foram doadas pela Loteria do Estado da Paraíba (Lotep). Na oportunidade, a prefeita Karla Pimentel agradeceu ao governador Lucas Ribeiro e falou da importância da presença do Estado junto ao município. 

“É fundamental priorizar o atendimento à população em situação de vulnerabilidade. A intensidade das chuvas causou grandes impactos em diversas áreas do município. A doação do governo estadual chegou em um momento crucial. Além das cestas básicas, recebemos colchões e cobertores, o que é de grande importância”. 

Os profissionais da Sedh, tendo à frente a secretária Neide Nunes, têm mantido contato permanente com prefeitos, secretários municipais de assistência, buscando se inteirar do quadro em cada cidade: número de famílias e pessoas atingidas, quantidade de pessoas e tipo de abrigos, pessoas desalojadas, etc. Bem como quais as principais necessidades de cada município.

A Sedh está mantendo equipes de prontidão em um dos ginásios da Vila Olímpica, em João Pessoa, onde está concentrando todo material a ser destinado aos municípios. Na manhã deste domingo (3), equipes da Sedh percorreram os municípios atingidos fazendo a entrega de diversos itens básicos para serem doados às famílias atingidas. 

Pilar:

Cestas: 45

Águas: 1.125L

Cobertores: 50

 

São José dos Ramos:

Cestas: 100

Colchões: 100*

Cobertores: 100*

 

Itabaiana:

Cestas: 100

Colchões: 100*

Cobertores: 100*

 

Salgado de São Félix:

Cestas: 100

Colchões: 100*

Cobertores: 100*

 

Mogeiro:

Cestas: 80

Águas: 1.875L

Cobertores: 300*

Lonas: 100m

 

Ingá:

Cestas: 100

Águas:4.815

Lonas: 300m

 

Alagoa Grande:

Cestas: 160

Águas: 4000L

 

João Pessoa:

Cestas: 115

 

Rio Tinto:

Cestas: 100

Colchões: 51 

 

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