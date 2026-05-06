JPB2 estreia série sobre cultura e desenvolvimento no Sertão da PB

Reprodução/TV Cabo Branco

O JPB2 estreia nesta terça-feira (5) a série especial “O Sertão Tem Futuro”, que vai contar histórias de transformação social e desenvolvimento regional no Sertão da Paraíba. A produção vai ao ar nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

A série é dividida em três episódios, que acompanham um grupo de xaxado formado por crianças e adolescentes nos anos 2000 que se transformou em um motor de desenvolvimento regional do Sertão do estado.

Reprodução/TV Cabo Branco

No primeiro episódio, a produção apresenta o contexto de dificuldades enfrentado pela população local e resgata a origem do grupo de xaxado que deu início à transformação. A reportagem também mostra como a iniciativa evoluiu ao longo dos anos, chegando ao atual estágio, com apoio de investidores de diversas partes do Brasil e do exterior.

O segundo episódio destaca projetos voltados ao desenvolvimento sustentável, como o “Quintais Produtivos”, na área de agroecologia, e o “Comunidades Solares”, que leva energia renovável a comunidades rurais e capacita jovens para atuar no setor de energia solar.

Já o terceiro episódio aborda o papel da educação e da valorização da cultura local, mostrando como práticas tradicionais e saberes transmitidos entre gerações têm sido ressignificados para gerar trabalho, renda e fortalecer o sentimento de pertencimento entre os moradores.

Reprodução/TV Cabo Branco

O JPB2 vai ao ar de segunda a sábado, por volta das 19h15, na TV Cabo Branco, com apresentação de Larissa Pereira, e na TV Paraíba, com apresentação de Carlos Siqueira.