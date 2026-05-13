SES divulga novo boletim das arboviroses e reforça vigilância de casos congênitos relacionados ao Zika — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB), por meio da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde (GEVS), divulgou, nesta terça-feira (12), o Boletim Epidemiológico nº 5 de 2026 das arboviroses, com dados analisados até o dia 2 de maio, referentes à 17ª Semana Epidemiológica do ano. O levantamento aponta que o estado registrou 2.489 casos prováveis de arboviroses em 2026, sendo 2.398 de dengue, 88 de chikungunya e três de zika. Não há casos confirmados de febre do Oropouche no período analisado.

Segundo o boletim, as maiores incidências de casos concentram-se na 1ª, 7ª e 11ª Regiões de Saúde, que abrangem municípios como João Pessoa, Mamanguape, Itaporanga, Princesa Isabel, Tavares e Juru. Apesar da circulação dos vírus no território paraibano, o cenário ainda é de baixa sazonalidade quando comparado ao mesmo período de 2025, com redução dos registros de dengue e chikungunya no estado.

Até a 17ª Semana Epidemiológica, a Paraíba confirmou um óbito por dengue. O caso refere-se a um homem adulto jovem, com comorbidades, que apresentou sinais de alerta e evoluiu para óbito. Além da confirmação, outros oito óbitos seguem em investigação para dengue.

A responsável técnica pelas arboviroses da SES, Carla Jaciara Jaruzo, observa que, mesmo em um cenário de menor sazonalidade, a dengue continua concentrando a maior parte das notificações registradas no estado, o que exige atenção contínua dos serviços de saúde e da população. “Hoje, mais de 96% dos casos prováveis de arboviroses na Paraíba são de dengue. Por isso, é importante que a população fique atenta a sintomas como febre, dor abdominal, náuseas e vômitos persistentes, buscando atendimento de forma oportuna para evitar o agravamento dos casos”, afirmou.

O boletim mostra a presença simultânea de diferentes variantes da dengue em regiões da Paraíba. Na capital, foram identificados os tipos DENV-2 e DENV-3, conhecidos como diferentes linhagens do vírus da dengue. Já o DENV-4 apareceu nos municípios de Guarabira e Barra de São Miguel, enquanto o DENV-3 também foi encontrado em cidades atendidas pelas Gerências Regionais de Saúde sediadas em João Pessoa, Campina Grande e Princesa Isabel. O acompanhaento dessas variantes tem sido fortalecido por meio dos exames RT-PCR realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba (Lacen-PB), permitindo identificar com mais rapidez os vírus em circulação no estado.

Entre as medidas adotadas para conter o avanço das arboviroses estão o uso do fumacê em áreas prioritárias, capacitações para aplicação de larvicidas, implantação de ovitrampas e fortalecimento da vigilância entomológica em parceria com os municípios.

A SES também publicou a Nota Técnica nº 04/2026, com orientações para qualificação das informações sobre anomalias congênitas na Declaração de Nascido Vivo (DNV), incluindo casos relacionados a infecções congênitas associadas às arboviroses, como a síndrome congênita ligada ao vírus Zika. O documento orienta os serviços de saúde sobre identificação, notificação e acompanhamento desses casos, além de reforçar o trabalho de capacitação realizado junto aos municípios para fortalecer os bancos de dados e ampliar o monitoramento epidemiológico no estado.

As ações de vigilância e prevenção seguem sendo consideradas fundamentais para reduzir a circulação do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, o risco de transmissão das arboviroses e de possíveis complicações associadas às infecções virais. Por isso, a orientação é que a população mantenha cuidados simples no dia a dia, eliminando recipientes com água parada e comunicando aos órgãos responsáveis situações de imóveis ou locais abandonados com possíveis focos do mosquito.

O boletim completo pode ser consultado no link: https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/arquivos-1/vigilancia-em-saude/boletim-epidemiologico-arboviroses-urbanas-no-05_2026.pdf

A Nota Técnica nº 04/2026 sobre qualificação das informações referentes às anomalias congênitas na Declaração de Nascido Vivo (DNV) também está disponível em: https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/arquivos-1/vigilancia-em-saude/nota-tecnica-4_2026-anomalias-congenitas-ses-pb-12-05-2026.pdf