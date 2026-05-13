Após saída de André Gomes, Bruno nomeia Anny Karenine para a Cultura de Campina

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O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União), usou suas redes sociais para anunciar a nova secretária de Cultura do município. Trata-se de Anny Karenine, que, às vésperas de mais uma edição d’O Maior São João do Mundo, assume a pasta deixada por André Gomes.

Anny Karenine já atuava na pasta, ocupando a função de chefe de gabinete. Ela é aliada do ex-titular da secretaria, André Gomes, que precisou se desincompatibilizar para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa.

A ligação entre a nova secretária e o ex-secretário foi destacada no texto publicado por Bruno Cunha Lima. De acordo com o gestor, esse foi um dos motivos que levaram à escolha de Anny Karenine para chefiar a Cultura em Campina Grande.

“Ninguém faz nada sozinho e na cultura não seria diferente. Existe uma equipe inteira que se soma aos artistas, aos movimentos culturais, à vida cultural de Campina. Exatamente por isso, reconhecendo o trabalho da nossa equipe, convidei Anny Karenine pra “sair da coxia” e entrar em cena como a nova secretária de cultura de uma terra que pulsa poesia, música, arte, teatro, artesanato e tantas outras expressões do nosso ‘campinismo’ “, escreveu o prefeito.

A nomeação de Anny Karenine deve ser oficializada na próxima separata do Semanário Oficial de Campina Grande.

Texto: Gabriel Abdon