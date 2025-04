João Azevêdo trata de ampliação de parcerias na Saúde e Educação com ministros Alexandre Padilha e Camilo Santana, em Brasília

O governador João Azevêdo manteve, nesta quarta-feira (23), em Brasília, audiências com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e com o ministro da Educação, Camilo Santana, oportunidade em que tratou de habilitação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), além dos resultados do programa Alfabetiza Mais Paraíba e de parcerias para a recuperação de prédios históricos pertencentes à Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

No Ministério da Saúde, o chefe do Executivo estadual destacou as ações do Governo da Paraíba na área, com programas como o Opera Paraíba, Paraíba contra o Câncer e Coração Paraibano, além de investimentos em construção de hospitais, que têm assegurado a interiorização do atendimento de alta e média complexidade.

Na oportunidade, ele pleiteou a habilitação de leitos de UTI em hospitais de Cajazeiras, Piancó, Patos, além do Metropolitano, em Santa Rita, e discutiu a assinatura de ordens de serviço para a implantação das Policlínicas de João Pessoa e Campina Grande no segundo semestre deste ano.

“A Paraíba tem investido na Saúde, com a disponibilização de UTIs aéreas para pacientes do SUS, também zeramos a fila de cirurgias eletivas e levamos o atendimento de alta complexidade para os municípios do interior do estado e, em parceria com o Ministério da Saúde, pretendemos avançar ainda mais para garantir aos paraibanos um serviço sempre melhor e humanizado”, frisou.

No Ministério da Educação, o governador João Azevêdo evidenciou o avanço significativo da alfabetização das crianças, resultado da eficácia das políticas públicas voltadas para a aprendizagem da leitura, a partir do programa Alfabetiza Mais Paraíba.

Acompanhado da reitora da UFPB, Terezinha Domiciano, o gestor ainda solicitou parceria com o governo federal para a recuperação de prédios históricos de propriedade da UFPB, dentre eles o prédio da antiga Fundação José Américo, onde deve funcionar o Memorial Sivuca.

“Tivemos uma reunião extremamente produtiva com o ministro Camilo Santana, que acolheu os nossos pleitos, oportunidade em que também celebramos os resultados positivos da Educação da Paraíba”, acrescentou.

As reuniões foram acompanhadas pelos secretários Ari Reis (Saúde), Deusdete Queiroga (Infraestrutura e dos Recursos Hídricos) e Adauto Fernandes (executivo da Representação Institucional).