Rede Paraíba inicia cobertura das Eleições 2026 com Camarotti e Felipe Nunes em João Pessoa – Foto: Divulgação.

A Rede Paraíba de Comunicação abre oficialmente seu projeto especial de cobertura das eleições 2026 com a realização do “Abre Aspas”, que reúne, nesta sexta-feira (22), em João Pessoa, o jornalista Gerson Camarotti e o cientista político Felipe Nunes. O encontro marca o primeiro grande evento do calendário eleitoral da Rede Paraíba e dá início a uma ampla cobertura voltada ao debate público, à análise política e à informação de qualidade.

Ao longo do período eleitoral, o projeto contará com entrevistas exclusivas com pré-candidatos ao Senado, ao governo da Paraíba e vice-governadoria, além de sabatinas, debates, séries e reportagens especiais, cobertura diária e divulgação de pesquisas de intenção de voto. Todo o conteúdo será integrado em um ambiente multiplataforma, envolvendo TV Cabo Branco, TV Paraíba, rádio CBN, Jornal da Paraíba, g1 PB, Rede ON e redes sociais.

Para o editor-geral de Jornalismo da Rede Paraíba, Laerte Cerqueira, o projeto reforça o compromisso da emissora com um jornalismo aprofundado e conectado com a sociedade. “Mais do que abrir nossa cobertura eleitoral, o Abre Aspas inaugura um grande projeto de jornalismo multiplataforma da Rede Paraíba para as eleições de 2026. Vamos promover debates qualificados, ouvir os principais atores políticos e oferecer ao público informação contextualizada, com credibilidade e presença em todas as nossas plataformas”, destacou.

“Nosso objetivo é oferecer ao público uma cobertura eleitoral que vá além da notícia do dia, ajudando as pessoas a compreenderem os cenários, as propostas e os impactos das decisões políticas na vida da sociedade. O Abre Aspas inaugura uma jornada de conteúdo baseada em credibilidade, pluralidade, apuração rigorosa. Vamos integrar todas as plataformas da Rede Paraíba para ampliar o alcance desse debate e fortalecer o papel do jornalismo na democracia”, afirmou Tatiana Ramos, gerente de Conteúdo da Rede Paraíba.

O evento desta sexta-feira é realizado pela Rede Paraíba em parceria com a FIEPB e a Fecomércio e vai discutir os principais temas do cenário político e econômico nacional, além dos bastidores do poder em Brasília. O evento é exclusivo para convidados.

Felipe Nunes e Gerson Camarotti

Evento vai reunir dois dos principais nomes da análise política e do jornalismo brasileiro:. Reprodução

Felipe Nunes é cientista político, estatístico, professor e CEO da Quaest Pesquisa, um dos mais importantes institutos de pesquisa eleitoral e de mercado do país. Também atua como analista e comentarista político em veículos da Rede Globo e GloboNews. Professor da Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV EESP), Felipe possui doutorado pela Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA). É coautor do best-seller Biografia do Abismo e autor do livro O Brasil no Espelho.

Já Gerson Camarotti é jornalista, escritor e comentarista político reconhecido nacionalmente por sua cobertura dos bastidores da política em Brasília. No Grupo Globo, atua como comentarista político da GloboNews e participa de telejornais da TV Globo. Também é responsável pelo tradicional Blog do Camarotti, no portal g1, onde publica análises e informações exclusivas sobre a política nacional.