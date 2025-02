Cícero Lucena entrega CMEI Frei Afonso, 43ª unidade de ensino reconstruída pela Prefeitura, e destaca melhoria do ensino na Capital

A educação do presente, com uso de tecnologia das salas Google, espaços Maker e materiais Lego, aliada a programas pedagógicos de robótica, cultura e esporte. Esses são os pilares do ensino praticado em João Pessoa, que prepara os alunos para um futuro promissor, em unidades modernas, com estrutura e conforto. O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Frei Afonso, no Roger, entregue nesta quinta-feira (20) pelo prefeito Cícero Lucena, representa esse padrão que está sendo levado para toda a rede.

A unidade é a de número 43 reconstruída pela Prefeitura de João Pessoa desde 2021, incluindo Educação Infantil, Fundamental I e II. Outras 10 unidades estão sendo construídas do zero, de um total de 20 em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). “Essa qualidade que nós queremos na Educação Infantil, das nossas creches, do Fundamental, sempre buscando melhorar”, destacou o prefeito Cícero Lucena durante solenidade, que contou com a presença de alunos premiados em uma competição de robótica, no Maranhão.

Educação do futuro – “Conquistando disputas nacionais, participando de tudo que é bom para melhorar a Educação, concorrendo com escolas particulares, com fundações que cuidam da Educação e, graças a Deus, a gente tem se destacado porque é isso o nosso compromisso, é essa nossa vontade de fazer da Educação, um verdadeiro instrumento de mudar a vida das pessoas para melhor. Graças a Deus temos talentos nas nossas escolas, jovens como esse ganhando título nacional, competindo de igual para empresas particulares, escolas particulares, então isso nos orgulha”, celebrou o prefeito.

Avanço – O CMEI Frei Afonso ganhou três novas salas para aumentar a oferta de vagas para as crianças com idade entre dois e cinco anos. Ganhou conforto de salas climatizadas, nova cozinha, refeitório, playground, entre outras intervenções para garantir melhores condições de aprendizagem.

“Aqui era uma casinha daquelas creches que a gente recebeu do Estado, há algum tempo, e que a gente transformou. É tanto que as crianças saíram daqui, foram para outro espaço e estão retornando com dignidade”, enfatizou a secretária de Educação e Cultura, América Castro.

Reconstrução – A diretora do CMEI Frei Afonso, Ivonete Pequeno, celebrou o início do ano das crianças, agora numa condição ainda mais adequada de aprendizagem. “Um sonho para a gente. Feliz e agradecida a Deus e a Prefeitura, de ter transformado a nossa unidade, de colocar esse padrão de estrutura”, agradeceu.

Robótica e os benefícios educacionais – Uma mostra do valor da educação praticada em João Pessoa, crianças de cinco escolas premiadas na robótica, na competição First Legue Lego, no Maranhão, apresentaram um pouco dos seus talentos para o prefeito, com projetos premiados, frutos do trabalho em sala de aula.

“É o aprendizado multidisciplinar, eles aprendem o pensamento computacional, o pensamento crítico, aprendem a trabalhar em equipe, resiliência, a ter a calma – e isso a gente vê os alunos que trabalham com robótica. Eles são alunos que têm um nível de estresse muito baixo, e eles conseguem trabalhar em grupo, desenvolvem a questão das habilidades da Matemática, das Ciências, Filosofia, tudo isso eles conseguem desenvolver bem”, explicou.

Confiram as intervenções no CMEI Frei Afonso:

Modernização da fachada;

Construção de 3 salas de aula;

Construção de solário;

Construção de cozinha e despensa;

Construção de refeitório;

Construção de reservatório;

Construção de lavanderia e DML;

Construção de brinquedoteca;

Reconstrução de banheiros;

Espaço com playground e banho coletivo;

Instalações elétricas;

Instalações hidrossanitárias;

Instalações de combate a incêndio;

Climatização;

Escovódromo;

Acessibilidade.