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Polícia Civil desatircula câmeras de monitoramento usadas por facções criminosas na Paraíba

admin1

O primeiro mês de 2025 foi o mais violento na Paraíba desde 2022. Divulgação

A Polícia Civil desativou e apreendeu câmeras de segurança clandestinas usadas por facções criminosas para monitorar a movimentação de moradores e policiais foram no município de Mulungu. A operação foi realizada na manhã desta terça-feira (21).

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De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da investigação é desarticular a organização criminosa com atuação na cidade de Mulungu, que também conta com ramificações em João Pessoa e Santa Rita.

A operação, intitulada de Dissidência, teve como foco o cumprimento de 18 mandados de prisão preventiva, além de outros mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

As investigações apontam que o grupo criminoso possui envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, ataques armados, invasões de residências e práticas relacionadas ao domínio territorial exercido pela organização.

Até o momento, foram cumpridos doze mandados de prisão preventiva, além da apreensão de aparelhos celulares, mídias digitais e outros materiais de interesse investigativo relacionados às atividades criminosas.

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