Semob-JP dará apoio ao show do Festival Centro em Cena, no Parque Solon de Lucena   

14/09/2023 |

16:00 |

31

Para garantir a segurança dos pedestres e a fluidez do tráfego de veículos para o Festival Centro em Cena, promovido pela da Prefeitura de João Pessoa, na programação desta sexta-feira (15), no Parque Solon de Lucena (Lagoa), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) vai disponibilizar 10 agentes de mobilidade, viaturas e sinalização viária móvel, a partir das 18h, próximo ao palco e em todo o entorno do local do evento, para monitorar a movimentação do trânsito no trecho, até o término das apresentações.

De acordo com a programação, no Parque Solon de Lucena, a partir das 19h, acontece o show da cantora Alcione, com a Orquestra Sinfônica Municipal, Companhia Municipal de Dança e a participação de Carlinhos de Jesus.

Transporte – O acesso do público ao local dos shows e a volta para casa após o encerramento, estarão garantidos com as 64 linhas de transporte coletivo que passam diariamente no Parque Solon de Lucena, até as 20h. Após esse horário, para garantir o retorno aos bairros depois do término das apresentações, 24 linhas estarão aguardando os usuários na Lagoa, até as 23h, podendo estender a operação conforme a necessidade da demanda observada pelos agentes de mobilidade de plantão no local.