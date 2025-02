São Paulo x Mirassol , ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (05/02)

Por MRNews



O jogo entre São Paulo x Mirassol acontece HOJE (05/02) às 19h30 hs. O mandante da partida é SP que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

São Paulo x Mirassol: Onde Assistir, Horário, Palpites e Prováveis Escalações do Paulistão 2025

Nesta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, o clássico entre São Paulo e Mirassol promete agitar o Campeonato Paulista. A partida, válida pela 6ª rodada do torneio, será realizada no Morumbi, com início marcado para as 19h30 no horário de Brasília (considerando o horário local em São Paulo, que é o mesmo). O duelo ganha especial importância para ambos os lados, que estão em momentos distintos na competição.

Contexto e Desempenho das Equipes

O São Paulo, último a perder a invencibilidade no Campeonato Paulista, chega pressionado após uma derrota por 3 a 1 para o Santos, no último sábado, na Vila Belmiro. Atualmente, o Tricolor lidera o Grupo C com 10 pontos, empatado com o Novorizontino, mas com saldo de gols superior (2 contra 1). Apesar da queda de rendimento recente, o São Paulo busca recuperar o ritmo e retomar a trajetória de sucesso no estadual.

Por outro lado, o Mirassol, recém-promovido à elite do Brasileirão, vem surpreendendo com uma campanha extraordinária no Campeonato Paulista. Com cinco vitórias consecutivas, a equipe ocupa a vice-liderança do Grupo A com 15 pontos e um aproveitamento impressionante de 83%. O desempenho do Mirassol, que chegou a poupar titulares no fim de semana para superar o Velo Clube, indica um time que vem com confiança e ritmo acelerado.

Onde Assistir ao Jogo

A transmissão do confronto estará disponível nas plataformas de streaming, com cobertura ao vivo pelo UOL Play, além dos serviços pay-per-view Nosso Futebol+ e Zapping. Essa diversidade de opções garante que os torcedores possam acompanhar cada lance deste duelo decisivo de forma prática e com alta qualidade de imagem.

Palpites e Prognósticos

Os especialistas já começaram a dar seus palpites para o jogo:

André Donke prevê um resultado de São Paulo 2 x 0 Mirassol, acreditando que o Tricolor conseguirá impor seu ritmo mesmo após a recente derrota.

prevê um resultado de São Paulo 2 x 0 Mirassol, acreditando que o Tricolor conseguirá impor seu ritmo mesmo após a recente derrota. Paulo Cobos aposta em um empate de 1 a 1, destacando a possibilidade de um equilíbrio entre os times.

aposta em um empate de 1 a 1, destacando a possibilidade de um equilíbrio entre os times. Rafael Marques é mais otimista quanto ao São Paulo, projetando uma vitória por 3 a 0, com a equipe aproveitando seu fator casa para ampliar a vantagem.

Prováveis Escalações

São Paulo (tecnico: Luis Zubeldía):

Formação: 4-4-2

4-4-2 Escalação: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck (substituindo Enzo Díaz, poupado para evitar sobrecarga). No meio, Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas; Luciano e Calleri no ataque.

Mirassol (tecnico: Eduardo Barroca):

Formação: 4-3-3

4-3-3 Escalação: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, David Braz e Reinaldo – este último, ex-longo tempo no São Paulo, promete comandar a defesa. No meio de campo, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; no ataque, Negueba e Iury Castilho serão as principais referências ofensivas.

Arbitragem

A partida será apitada por João Vitor Gobi, auxiliado por Luiz Alberto Andrini Nogueira e Denis Matheus Afonso Ferreira, com o VAR comandado por Adriano de Assis Miranda.

Conclusão

Com o São Paulo tentando se reerguer após um revés recente e o Mirassol mantendo uma sequência impressionante, este confronto promete ser repleto de intensidade e grandes emoções. Os torcedores terão a chance de acompanhar um duelo decisivo para a classificação e que pode definir o rumo da competição nesta fase inicial do Campeonato Paulista 2025. Fique atento à transmissão e aos lances deste embate, que pode consagrar o time que melhor aproveitar a vantagem do fator casa e mostrar a superioridade técnica em campo.