Esfera anuncia paralisação do site e usuários podem enfrentar dificuldades nos próximos dias

Por MRNews



Quem utiliza a Esfera para acumular, transferir ou resgatar pontos recebeu um aviso importante nesta quinta-feira (30). O programa informou que seu portal passará por uma manutenção programada e ficará temporariamente indisponível, o que pode impedir o acesso a diversos serviços durante o período.

A interrupção ocorre justamente em uma época de grande movimentação no programa, quando muitos clientes aproveitam promoções de transferência bonificada, compra de pontos e ofertas do Clube Esfera. Por isso, quem tem alguma operação planejada deve ficar atento aos prazos.

Site da Esfera ficará fora do ar

Ao acessar a página oficial da Esfera, os usuários já encontram um comunicado informando sobre a indisponibilidade temporária do sistema.

Segundo o aviso divulgado pela empresa, o portal ficará indisponível entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, retornando normalmente apenas em 3 de agosto.

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Confira o cronograma

Período Situação 31 de julho Início da manutenção 1º e 2 de agosto Site indisponível 3 de agosto Retorno previsto das operações

O que diz o comunicado?

A mensagem exibida na página inicial informa:

Até o momento, a Esfera não divulgou quais mudanças serão implementadas nem informou se aplicativos ou outros canais poderão sofrer impactos semelhantes.

Quem pode ser afetado?

Durante o período de manutenção, clientes podem encontrar dificuldades para realizar operações como:

transferência de pontos para companhias aéreas;

compra de pontos;

adesão ao Clube Esfera;

resgate de produtos;

consulta ao catálogo de recompensas;

utilização de algumas ofertas disponíveis no portal.

Quem já pretendia realizar alguma dessas operações pode evitar transtornos antecipando o procedimento antes do início da manutenção.

Atenção às promoções com prazo para acabar

Outro ponto importante envolve as campanhas promocionais.

Caso alguma oferta esteja prevista para terminar durante os dias em que o portal permanecerá indisponível, o cliente poderá perder a oportunidade caso deixe a operação para a última hora.

Por isso, a recomendação é verificar os prazos das promoções e, sempre que possível, concluir transferências ou resgates antes do dia 31 de julho.

Manutenção pode trazer novidades?

A Esfera informou apenas que realizará melhorias na plataforma, sem revelar quais mudanças estão previstas.

Grandes atualizações costumam gerar expectativa entre os participantes do programa, principalmente quando envolvem ajustes na experiência do usuário ou novas funcionalidades. No entanto, até o momento, não há qualquer confirmação sobre novos benefícios, parceiros ou alterações nas regras do programa.

O que fazer agora?

Se você possui pontos acumulados e já planejava utilizá-los nos próximos dias, o ideal é não esperar o início da manutenção.

Antecipar operações como transferências, compras de pontos ou resgates pode evitar imprevistos durante o período em que o site permanecerá indisponível.

Conclusão

A manutenção anunciada pela Esfera é temporária, mas serve de alerta para quem depende da plataforma para administrar seus pontos e aproveitar promoções. Entre 31 de julho e 2 de agosto, o portal ficará fora do ar para melhorias, com previsão de retorno em 3 de agosto.

Até lá, a principal recomendação é simples: se você tem alguma operação importante para realizar na Esfera, faça isso antes do início da paralisação e evite contratempos.