SERVIÇO DE FARMÁCIA DOMICILIAR COMPLETA UM ANO EM CURRAIS NOVOS

A Prefeitura de Currais Novos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, celebra um ano do Serviço de Farmácia Domiciliar, iniciativa implantada na atual gestão para atender pacientes acamados ou com mobilidade reduzida.

Criado em 2025, o serviço tem como principal objetivo facilitar o acesso aos medicamentos e oferecer mais comodidade às pessoas que enfrentam dificuldades de locomoção. Desde sua implantação, a ação vem contribuindo para a continuidade do tratamento de pacientes que necessitam de medicamentos de uso contínuo.

A distribuição é realizada diretamente nas residências dos pacientes cadastrados, assegurando atendimento humanizado e acompanhamento mais próximo das famílias beneficiadas.

De acordo com o secretário adjunto da Secretaria de Saúde, Elton Souza, a Farmácia Domiciliar representa um importante avanço na humanização do atendimento.

“ A atual gestão é muito atenta as demandas da saúde do nosso município. Com a criação desse serviço, conseguimos oferecer uma saúde pública mais acessível, inclusiva e eficiente. ”, afirmou Elton.

Os pacientes interessados em obter informações sobre esse serviço, podem procurar a Secretaria Municipal de Saúde, para orientações sobre critérios de cadastro e funcionamento da farmácia domiciliar.