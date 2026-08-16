Governador Lucas Ribeiro inaugura escola, autoriza barragem de R$ 28 milhões e novas obras de infraestrutura no Sertão — Governo da Paraíba

O governador Lucas Ribeiro realizou, nesta quinta-feira (7), uma série de entregas, visitas técnicas e autorizações de obras nos municípios de Uiraúna, Bom Jesus e Cachoeira dos Índios, no Alto Sertão paraibano. As ações contemplaram investimentos nas áreas de infraestrutura rodoviária, segurança hídrica, educação, mobilidade urbana e desenvolvimento regional.

A agenda foi iniciada em Uiraúna, onde o governador assinou a Ordem de Serviço para a construção da Barragem Olho d’Água Seco, com investimento de R$ 28,4 milhões, fortalecendo a segurança hídrica e o abastecimento da região. Também foi assinada a Ordem de Serviço para a reforma da Escola Cidadã Integral Técnica Antônio Ferreira da Silva, no valor de R$ 573 mil, ampliando a estrutura e melhorando as condições de ensino para estudantes e professores do município.

“Hoje estamos dando mais um passo importante para o desenvolvimento de Uiraúna, ações importantes na educação e segurança hídrica, além de atender aos pedidos da cidade e nos comprometer em ser parceiros da implantação do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) de Uiraúna. São ações concretas, resultado da parceria com o município e do compromisso do Governo da Paraíba com o povo sertanejo”, destacou o governador Lucas Ribeiro.

Durante a solenidade, a prefeita de Uiraúna, Leninha Romão, ressaltou a parceria entre o município e o Governo do Estado. “Tudo o que estamos construindo em Uiraúna passa pela união de forças e pelo compromisso de fazer o bem ao nosso povo. Hoje, a cidade vive um novo momento, com investimentos em infraestrutura, educação, abastecimento de água e equipamentos públicos em todas as regiões”, afirmou a prefeita. Na cidade, o governador ainda visitou as obras do Mercado Público, que passa por reestruturação, e da PB-387, no trecho que liga o município a Vieirópolis.

Bom Jesus – Em Bom Jesus, o governador visitou as obras da travessia urbana, com investimento de R$ 1,8 milhão, e participou da inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângela Maria Ferreira Dias. Na ocasião, também assinou ordens de serviço para construção de um campo de futebol society e para reforma de três praças – Antônio Rolim, Academia da Saúde e Sebastião Bandeira de Melo, com investimentos superiores a R$ 600 mil por meio de convênios firmados entre o Governo da Paraíba e a gestão municipal.

“A Paraíba tem avançado porque tem priorizado a educação desde a base, com escolas como essa garantindo estrutura, qualidade de ensino e mais oportunidades para os estudantes. O nosso compromisso é fazer esse desenvolvimento chegar a cada município, levando dignidade e transformando a vida das pessoas”, afirmou o governador.

Durante a inauguração da escola, a prefeita Denise Bayma destacou a parceria entre a gestão municipal e o Governo da Paraíba para viabilizar investimentos. “Bom Jesus vive um momento importante de crescimento e transformação, com obras que garantem mais qualidade de vida para a população e investimentos que fortalecem o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens. Essa parceria com o Governo do Estado tem permitido que ações importantes saiam do papel e cheguem efetivamente à vida das pessoas”, afirmou a prefeita.

Cachoeira dos Índios – Já em Cachoeira dos Índios, Lucas Ribeiro autorizou os serviços de manutenção da Escola Professor Adalberto de Sousa Oliveira e assinou a ordem de serviço da rodovia PB-416, no trecho entre a BR-116, o distrito de Tambor e o entroncamento com a PB-400. A obra receberá investimentos da ordem de R$ 52,8 milhões e deverá fortalecer a mobilidade e o escoamento da produção na região.

“Estamos autorizando uma obra histórica para a região, que representa mobilidade, desenvolvimento e mais segurança para quem trafega diariamente por essa estrada. A Paraíba vive um novo momento, com investimentos chegando também ao interior do estado, porque entendemos que todo paraibano merece acesso à infraestrutura, saúde, educação e oportunidades, independentemente de onde mora”, declarou Lucas Ribeiro.

O prefeito Alyson Francisco ressaltou a importância dos investimentos estaduais para o desenvolvimento do município e da região. “Essa obra representa desenvolvimento, mobilidade e mais dignidade para o nosso povo. O Governo do Estado tem mantido um olhar atento para as necessidades de Cachoeira dos Índios, garantindo investimentos que melhoram a infraestrutura, fortalecem os serviços públicos e impulsionam o crescimento da nossa cidade”, declarou o prefeito.