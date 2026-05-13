Lucas Ribeiro abre primeira plenária do Ciclo 2026 do ODE e anuncia investimentos na região de Cajazeiras — Governo da Paraíba

O governador Lucas Ribeiro abriu, na noite desta quinta-feira (7), em Cajazeiras (9ª Região Geoadministrativa), a primeira plenária do Ciclo 2026 do Orçamento Democrático Estadual (ODE), iniciando o calendário de 16 grandes audiências para ouvir a população sobre prioridades de investimentos em áreas como Infraestrutura, Saúde e Educação, e subsidiar as peças orçamentárias do próximo ano.

O ginásio da Escola Cidadã Integral (ECI) Manoel Mangueira recebeu um público recorde de 7.114 pessoas. As prioridades eleitas pelos votantes foram Educação (611); Causa Animal (467); e Mobilidade e Estradas (447).

Lucas Ribeiro agradeceu a imensa participação popular e destacou que é o resultado da credibilidade que o Orçamento Democrático tem conquistado. “O Orçamento Democrático é o meio mais eficiente de ouvir e escutar a nossa população, que reivindica e tem suas demandas, suas necessidades atendidas. Por isso, tivemos hoje, na primeira noite de ODE, a participação de mais de 7 mil pessoas”, disse.

O secretário-executivo do ODE, Júnior Caroé, deu as boas-vindas e também destacou a importância do ODE nos avanços conquistados pela Paraíba. “Ouvir o que a população tem a dizer é a melhor forma de fazer políticas públicas — e a Paraíba tem sido referência quando o assunto é a participação da população no orçamento público. Tudo isso porque grande parte do que é pedido pela população o Governo da Paraíba tem condições de atender”, disse.

A prefeita de Cajazeiras, Corrinha Delfino, destacou: “Que bom encerrar um dia inteiro de entregas para o Alto Sertão com o ODE, que ouve a nossa população para fazer mais entregas. Queria agradecer a sensibilidade e o compromisso do governador Lucas Ribeiro com a nossa região, com obras importantes, como essa de despoluição do Açude Grande.”

Ao todo, foram ouvidos 15 representantes dos municípios que compõem a 9ª RGA: Cajazeiras, Bonito de Santa Fé, Monte Alegre, São José de Piranhas, Carrapateira, Cachoeira dos Índios, Bom Jesus, Poço Dantas, Poço de José de Moura, São João do Rio do Peixe, Uiraúna, Santa Helena, Triunfo, Joca Claudino e Bernardino Batista.

Entrega de ações — Durante a audiência do ODE, o governador Lucas Ribeiro entregou benefícios e assinou ordens de serviço para diversas obras nos municípios que compõem a 9ª RGA. Entre os destaques, estão a despoluição do Açude Grande, em Cajazeiras, com investimentos superiores a R$ 43 milhões; e a pavimentação da rodovia estadual PB-387, com investimentos de R$ 25,5 milhões.

Próximas audiências — As plenárias do Orçamento Democrático prosseguem nesta sexta-feira (8) e sábado (9), quando os municípios de Itaporanga (7ª RGA) e Princesa Isabel (11ª RGA) recebem o ODE, respectivamente.

As próximas audiências do ODE serão realizadas nas seguintes datas e municípios:

13 de maio — Catolé do Rocha (8ª RGA)

14 de maio — Sousa (10ª RGA)

28 de maio — Monteiro (5ª RGA)

29 de maio — Campina Grande (3ª RGA)

30 de maio — Cuité (4ª RGA)

5 de junho — Pombal (13ª RGA)

6 de junho — Patos (6ª RGA)

9 de junho — Guarabira (2ª RGA)

10 de junho — Esperança (3ª RGA)

17 de junho — Mamanguape (14ª RGA)

18 de junho — Pedras de Fogo (12ª RGA)

1 de julho — Itabaiana (12ª RGA)

2 de julho — João Pessoa (1ª RGA)