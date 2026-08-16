Defesa Civil realiza limpeza das Três Lagoas e reforça alerta sobre o descarte do lixo doméstico e entulhos

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec-JP), com o objetivo de proteger a população e minimizar os transtornos causados pelo recente volume de chuvas na Capital, mobilizou uma escavadeira hidráulica para realizar a desobstrução nas Três Lagoas, que recebe águas pluviais de vários bairros.

A intervenção foca estrategicamente nos pontos críticos desses corpos hídricos, onde o acúmulo de sedimentos, vegetação ou resíduos estava bloqueando o fluxo natural da água. Com o escoamento comprometido, o risco de transbordamento e consequentes inundações nas vias e residências da comunidade aumentava significativamente a cada nova precipitação.

Resposta rápida – Segundo o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, o desassoreamento dos rios é realizado durante todo o ano, mas a ação nas Três Lagoas é uma resposta ao impacto das fortes chuvas e visa garantir que o sistema de drenagem natural da região funcione corretamente para evitar prejuízos materiais e riscos à saúde ou à vida dos moradores.

“A finalidade é devolver às lagoas a sua capacidade original de retenção e absorção das águas pluviais e o uso da escavadeira hidráulica tem sido fundamental para dar agilidade e precisão aos trabalhos, diminuição de transbordamentos e inundações dos rios, pois minimizar os transtornos e proteger vidas é o objetivo Defesa Civil”, destacou Kelson Chaves.

Ele disse ainda que os trabalhos de limpeza no local vão prosseguir, mas a ação das máquinas não é suficiente para evitar novos obstáculos à passagem da água. “É preciso a conscientização para que o descarte de lixo doméstico e entulhos seja feito nos locais corretos, evitando que o material volte a obstruir as lagoas”, ponderou Kelson Chaves.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo pelo telefone 199, pelo número 98831-6885 (WhatsApp) ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.