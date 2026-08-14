CURRAIS NOVOS AVANÇA NA ARBORIZAÇÃO URBANA COM PLANTIO DE MAIS DE 100 ÁRVORES

A Prefeitura Municipal de Currais Novos, em parceria com a OASA (Organização Atitude Social e Ambiental), iniciou uma importante ação de arborização urbana no município. O projeto contempla o plantio de mudas em avenidas, além de espaços públicos como escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), hospital e áreas verdes da cidade.

Os trabalhos começaram pela Avenida Teotônio Freire, que receberá 80 árvores, e seguem para a Avenida Cândido Dantas, onde serão plantadas outras 28 mudas, totalizando 108 novas árvores nas duas vias.

Entre as espécies escolhidas para o plantio estão ipê roxo, ipê amarelo, xixá, sabão-de-soldado e paineira rosa, árvores que contribuem para o sombreamento urbano, melhoria da qualidade do ar. Segundo o prefeito Lucas Galvão, esse plantio contribui com a preservação ambiental e valorização paisagística da cidade.

A gestão municipal e a OASA assumem mais um compromisso com a sustentabilidade e a promoção da educação ambiental em Currais Novos, estimulando a conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental e da ampliação das áreas verdes urbanas.