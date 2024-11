ONDE ASSISTIR Real Madrid x Milan AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (05/11), PALPITES E ESCALAÇÕES

Por MRNews



Liga dos Campeões ao vivo! O Real Madrid x Milan jogam pela Champions League, edição 2023/2024 hoje, HOJE (05/11) às 16 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO Rral .

LINKS ÚTEIS

Liga dos Campeões

Taça dos Campeões Europeus

ONDE ASSISTIR PSV Eindhoven x Girona AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (05/11), PALPITES E ESCALAÇÕES

Real Madrid x Milan

o jogo acontece no Estadio Santiago Bernabeu, nesta terça-feira, dia **5 de novembro de 2024**, às *20h (horário de Londres)**, em um confronto crucial pela fase de grupos da **Champions League**. Ambos os times chegam ao duelo com motivações diferentes, e o jogo promete um embate acirrado entre duas das maiores potências do futebol europeu.

Contexto do Confronto

O Real Madrid entra pressionado após uma dura derrota por **4-0 para o Barcelona** no último El Clasico, partida que aconteceu em **26 de outubro**. Esse revés deixou o time de **Carlo Ancelotti** em uma posição delicada na liga espanhola e com uma diferença que pode chegar a **nove pontos do líder**. No entanto, a partida contra o Milan surge como uma oportunidade de recuperação para a equipe madrilenha, que precisa redirecionar seu foco para a **Champions League**. Os Merengues somam seis pontos em três partidas na competição e querem avançar rumo à fase eliminatória, podendo assumir uma posição mais confortável na tabela com uma vitória.

Para o Milan, o jogo também representa uma oportunidade de firmar-se melhor na Champions League. O time italiano, comandado por **Paulo Fonseca**, começou a fase de grupos com duas derrotas, mas conseguiu se recuperar ao vencer o Club Brugge por **3-1**. Com três pontos, a equipe está na **25ª posição da classificação geral** da competição e precisa desesperadamente de um bom resultado para manter-se com chances de avançar para as oitavas de final. Na liga italiana, o Milan segue em uma posição intermediária, com **17 pontos em 10 partidas**, ocupando a **sétima posição**. No entanto, Fonseca conta com o histórico do Milan, que já venceu o Real em jogos decisivos no passado.

Prováveis Escalações e Desfalques

O Real Madrid estará desfalcado de **Dani Carvajal, Thibaut Courtois, Rodrygo e David Alaba**, enquanto **Antonio Rudiger** é esperado para voltar após uma preocupação com lesão no joelho. Ancelotti deve optar por sua formação mais forte, com **Vinicius Junior** e **Kylian Mbappe** no ataque e uma possível entrada de **Luka Modric** para trazer maior controle ao meio-campo.

No lado do Milan, as ausências incluem **Luka Jovic, Matteo Gabbia, Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi**, mas o retorno de **Tammy Abraham** traz uma nova opção ofensiva. Além disso, **Rafael Leao** deve começar como titular após ter ficado no banco na última partida contra o Monza. Outras mudanças podem incluir **Emerson Royal** e **Ruben Loftus-Cheek**, enquanto **Alvaro Morata** deve liderar o ataque, reencontrando seu ex-clube.

**Provável escalação do Real Madrid**: Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Modric; Bellingham; Vinicius, Mbappe.

**Provável escalação do AC Milan**: Maignan; Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao.

Prognóstico

O Real Madrid é favorito, especialmente jogando em casa e com o elenco mais descansado devido ao adiamento do jogo contra o Valencia na La Liga. A expectativa é que consigam explorar as deficiências defensivas do Milan, mas a equipe italiana, apesar das dificuldades, tem talento para criar problemas ao Real. Com isso, o prognóstico é uma vitória apertada do Real Madrid por **2-1**, em um jogo que deverá ser decidido nos detalhes.

Onde assistir?

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+

Acompanhe em Tempo Real no ge.