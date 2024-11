Prefeitura retoma vacinação nos serviços de saúde e alerta para a importância do cuidado

Após a pausa com as ações preventivas durante o feriadão, a Prefeitura de João Pessoa retoma nesta segunda-feira (4), a vacinação em diversos serviços da Rede Municipal de Saúde, com o alerta sobre a importância de manter a caderneta atualizada, principalmente com as doses que podem prevenir as síndromes gripais, contra Covid-19 e Influenza.

Para ter acesso basta levar o cartão ou caderneta de vacina aos serviços que estão localizados nas Unidades de Saúde da Família, que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h, no Centro Municipal de Imunização e nas Policlínicas Municipais, que atendem no período das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Todas as doses são administradas, de forma rápida e segura.

Para ampliar e facilitar o acesso, a Prefeitura de João Pessoa conta também três pontos móveis, instalados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários; no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, que atendem de segunda a sexta-feira das 12h às 21h; e no Shopping Tambiá, com atendimento das 12h às 20h e aos sábados, até as 16h.

As vacinas também são disponibilizadas nos domicílios de pessoas restritas ao leito – acamadas, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h. Para o aceso, basta fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou, nas Unidades de Saúde de referência de atendimento do usuário, que no território de domicílio, fica mais próxima da residência.

Contra Covid-19 – Para crianças na faixa etária de 6 meses a 4 anos de idade, a vacina passou a ser incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação. O esquema de vacinação da XBB para crianças de 6 meses a 4 anos, será de duas doses com intervalo de quatro semanas, da primeira para a segunda dose.

Já as pessoas idosas, imunocomprometidas, gestantes e puérperas devem receber duas doses da vacina XBB, que protege contra Covid-19, com intervalo de seis meses, da primeira para a segunda dose. A população acima de cinco anos de idade que não fazem parte dos grupos prioritários e nunca foram vacinados (nenhuma dose), devem se vacinar com o esquema primário, no caso seria com uma dose da vacina monovalente XBB.

Demais grupos prioritários – Para os demais grupos prioritários (pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade (a partir de 18 anos), funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua) e trabalhadores da saúde.

Com base na recomendação da Organização Mundial da Saúde e orientação do Programa Nacional de Imunização, neste ano, a estratégia é para reforçar as doses dos grupos em maior risco para agravamento pela doença. O requisito para receber o imunizante é ter tomado a dose anterior da vacina contra Covid-19 (ter o esquema primário de proteção) há, pelo menos, um ano e estar dentro da recomendação para vacinação.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta segunda-feira (4):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

Policlínicas Municipais

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência).

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado).

Shopping Sul

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado).

Shopping Tambiá

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado).

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).