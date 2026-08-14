Paraibano é eleito vice-presidente nacional da Associação Brasileira dos Agentes Digitais

Foto: Divulgação. Jornal da Paraíba

O paraibano Alek Maracajá foi eleito vice-presidente de Relações Governamentais e Institucionais da Associação Brasileira dos Agentes Digitais (ABRADI) para o biênio 2026/2028. A nova diretoria nacional da entidade foi definida em eleição realizada no último dia 29 de abril e marca um momento histórico para o setor: é a primeira vez que um representante do Nordeste assume uma vice-presidência nacional da ABRADI.

Empresário, pesquisador e especialista em inteligência de dados, Alek construiu trajetória nas áreas de tecnologia, inovação, comunicação e transformação digital. Ele é fundador da Ativaweb DataLab, empresa especializada em Big Data, análise de sentimento e inteligência algorítmica, além de atuar como professor de pós-graduação e articulador do ecossistema digital brasileiro.

Nos últimos anos, Alek esteve diretamente envolvido no fortalecimento da ABRADI nas regiões Norte e Nordeste, contribuindo para a expansão da entidade e para a ampliação do debate sobre economia digital e inovação fora do eixo Sul-Sudeste. A eleição dele é vista dentro da entidade como um avanço no processo de descentralização e fortalecimento da representatividade regional no mercado digital brasileiro.

Segundo Alek Maracajá, a nova composição da ABRADI Nacional reforça a integração entre as diferentes regiões do país e o crescimento coletivo do setor digital.

“Essa eleição representa não apenas uma conquista regional, mas o fortalecimento de um Brasil digital mais conectado, plural e colaborativo. O Nordeste ocupa hoje um espaço estratégico dentro da inovação e da economia criativa”, destacou.

A nova diretoria nacional da ABRADI será presidida por Lucas Garcia e terá como foco ampliar o diálogo institucional sobre inovação, inteligência artificial, transformação digital e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da economia digital brasileira.