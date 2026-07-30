Prefeitura oferece Curso de Libras para profissionais que atuam na área de Turismo na Capital

A Prefeitura de João Pessoa, por meio do Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest), em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur-JP), está ofertando o Curso de Libras – Nível Iniciante destinado aos profissionais do turismo, fortalecendo a inclusão, a acessibilidade e a qualificação do atendimento à população surda e aos visitantes da cidade.

As inscrições – de forma presencial – tiveram início nesta quinta-feira (30) e seguem até enquanto houver vagas disponíveis. Os interessados devem comparecer na sede do Celest, localizada na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 1.840, Bairro dos Expedicionários, João Pessoa, no período de 30 de julho a 4 de agosto de 2026, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou enquanto houver vagas disponíveis.

Será ofertada uma turma de Libras – Nível Iniciante com 25 vagas, destinada às categorias de recepcionistas, mensageiros, garçons, bugueiros, guias de turismo e servidores da Secretaria de Turismo de João Pessoa. As aulas terão início no dia 12 de agosto, e serão ministradas todas as quartas-feiras, das 19h às 21h30, na sede da Celest.

No ato da inscrição, os interessados devem apresentar:

Uma foto 3×4;

Cópia do RG e CPF;

Cópia de comprovante de residência atualizado;

Comprovante de vínculo empregatício (Carteira de Trabalho ou Declaração);

Comprovante de escolaridade mínima correspondente ao 6º ano do Ensino

Fundamental.

De acordo com o secretário de Turismo, Daniel Rodrigues, com o Curso de Libras, a Prefeitura demonstra a preocupação com a qualidade do atendimento aos turistas, mas, sobretudo, no que diz respeito à qualificação profissional das pessoas que estão na linha de frente do turismo paraibano.

“Estamos dando um salto de qualidade nas duas pontas, porque tem crescido o número de turistas PCD (pessoas com deficiência) e temos a obrigação de oferecer serviços que atendam a todos os públicos. João Pessoa é exemplo nesse atendimento, a partir do momento em que já temos um Centro de Atendimento Adaptado aos turistas PCDs, na praia do Cabo Branco, e agora estamos qualificando ainda mais os profissionais, oportunizando consequentemente a inclusão”, pontuou o secretário.

Por outro lado, Celest – vinculado à Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec) – tem como missão promover o ensino de línguas com qualidade, ampliando as oportunidades de formação linguística e cultural da população. A instituição adota uma metodologia voltada ao desenvolvimento das competências comunicativas, contemplando as habilidades de compreender, falar, ler e escrever, contribuindo para a formação cidadã, profissional e social de seus estudantes.