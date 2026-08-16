Espep inscreve servidores das Comissões de Ética para curso presencial sobre regras e procedimentos — Governo da Paraíba

A Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (Espep), por meio do Núcleo de Seleção e Treinamento (Nuset), está com inscrições abertas para o curso “Regras e procedimentos a serem adotados pela Comissão de Ética e Conduta Profissional – Instrução Normativa Sead nº 002/2025”, exclusivo para integrantes das Comissões de Ética.

O objetivo do curso é fortalecer a atuação das Comissões de ética e Conduta Profissional, aprofundando o conhecimento sobres normativos, princípios éticos e boas práticas no serviço público.

Entre os conteúdos abordados estão a Cartilha do Código de ética e Conduta (Decreto nº 44. 505/2023) e a Instrução Normativa Sead nº 002/2025, além de reflexões sobre dilemas éticos, situações de conflito no ambiente de trabalho e habilidades de escuta, análise e comunicação.

Com carga horário de 20 horas, a capacitação será presencial, com aulas às sextas-feiras, das 14h às 16h30, nos dias 15, 22 e 29 de maio, na Espep, em João Pessoa.

As inscrições podem ser feitas por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb6e-0-sLNxKUiIe_kW6uYKwPctbXu3mbyQ_hiHzQRvMgWuw/viewform

Serviço:

Curso: Regras e procedimentos a serem adotados pela Comissão de Ética e Conduta Profissional – Instrução Normativa Sead nº 002/2025

Datas: 15, 22 e 29 de maio de 2026

Horário: 14h às 16h30

Modalidade: Presencial