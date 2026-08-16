Feira Móvel retorna ao Busto de Tamandaré com opções de presentes para o Dia das Mães

O Busto de Tamandaré, na Orla de João Pessoa, recebe uma nova edição da Feira Móvel, desta quinta-feira (7) até o próximo domingo (10), das 16h30 às 22h30. A feira contará com a participação de mais de 80 expositores de vários segmentos: artesanato, cosméticos, confeitaria, papelaria, moda sustentável, gastronomia regional, além de brinquedos educativos e sensoriais.

Com a proximidade do Dia das Mães, comemorado neste domingo (10), estarão disponíveis diversas opções de presentes. Os artesãos que participam da Feira Móvel prepararam peças personalizadas e alusivas a esta data especial, como: louças e canecas; panos de pratos; chaveiros; plaquinhas em madeira; roupas e acessórios; queijos e cachaças artesanais; frutas desidratadas; entre outros produtos exclusivos, de qualidade, e com preços acessíveis ao consumidor.

O projeto Feira Móvel, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), é realizado semanalmente, há mais de seis anos, em vários bairros da capital paraibana, como: Altiplano, Brisamar, Jardim Oceania, Tambaú, Bairro dos Estados e Bancários. Em cada um deles, o pequeno produtor e o empreendedorismo criativo encontram espaço e estrutura para comercializar seus produtos.

“A Sedurb preparou essa edição com muito carinho, para fortalecer as vendas dos comerciantes que participam do projeto e celebrar o Dia das Mães. Por isso, convidamos os pessoenses e turistas para visitar e aproveitar a Feira Móvel, onde podem conhecer e adquirir ótimos produtos, com preços menores em relação aos estabelecimentos convencionais”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti.

Ao longo dos anos, o projeto tornou-se um espaço que fortalece a economia local, e tem contribuído para transformar a vida de centenas de pessoas e famílias. Inclusive, a edição da Feira Móvel na Orla é sempre esperada com grande expectativa pelos comerciantes, devido a intensa circulação de moradores e turistas no local, resultando no aumento das vendas.