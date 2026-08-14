crítica a “pessimistas” e promessa de ouvir todos os setores

Laerte Cerqueira

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), criticou “pessimistas” que buscam atrasar a análise do fim da escala 6×1. Primeira reunião externa para discutir proposta foi realizada nesta quinta-feira (7), em João Pessoa.

Ao ser questionado sobre os impactos para a economia, o deputado paraibano citou a repercussão em outras pautas sobre direitos trabalhistas no decorrer da história.

O presidente da Câmara dos Deputados garantiu que todos os setores envolvidos serão ouvidos durante as discussões sobre a proposta, para entender as necessidades de cada um. “Temos que entender a particularidade de cada setor, porque nós sabemos que, nos diversos setores da economia, setores que serão, digamos, entre aspas, impactados com essa mudança”.

Quando essas mudanças são pautadas, aparecem os pessimistas de plantão para dizer que essas mudanças vêm a trazer impactos bastante ruins para a economia. Foi assim lá atrás quando se decidiu acabar com a escravidão. Foi assim quando Getúlio Vargas decidiu criar a carteira de trabalho. Foi assim quando se decidiu criar o 13º salário e está sendo assim também nesse debate da questão da PEC 6×1. Hugo Motta

Quando as PECs da escala 6x serão votadas

Na ocasião, Motta expressou a intenção de levar proposta ao plenário ainda em maio, que é considerado o Mês do Trabalhador.

“Confio que o nosso relator, pela habilidade política que tem, vai construir a melhor proposta possível para que, imediatamente, saindo da comissão especial, nós possamos votar em plenário, quem sabe ainda no mês de maio, que é o mês do trabalhador”.

Outras reuniões serão realizadas em diferentes regiões do Brasil para discutir a proposta.