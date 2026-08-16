CURRAIS NOVOS É CONTEMPLADO COM MICRO-ÔNIBUS DO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS – CAMINHOS DA SAÚDE

O Município de Currais Novos foi contemplado com um micro-ônibus destinado ao transporte de pacientes da rede pública de saúde. A conquista aconteceu por meio de articulação do Deputado Federal Fernando Mineiro (PT/RN), junto ao Ministério da Saúde.

A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde, que tem como objetivo ampliar o acesso da população a consultas, exames, cirurgias e tratamentos contínuos, como oncologia e hemodiálise, aos pacientes que necessitam de atendimento especializado.

A ação faz parte do Novo PAC Saúde e, em todo o país, prevê a entrega de 3,3 mil veículos, com investimento total de R$ 1,4 bilhão.

Foto: Site do Governo Federal