Escritório Social JP comemorou o Dia Internacional da Mulher com Atividade Alusiva junto às mulheres egressas do sistema prisional

O Escritório Social em João Pessoa comemorou o Dia Internacional da Mulher nesta quarta-feira (12) com Atividade Alusiva junto às mulheres egressas do sistema prisional.

A comemoração aconteceu em parceria com o Laboratório de Pesquisa e Extensão em Subjetividade e Segurança Pública da UFPB (LAPSUS), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e a Terapeuta Adelyah Gomes. Foi um momento simbólico e significativo com o objetivo de favorecer as mulheres que são atendidas e acompanhadas pelo Escritório Social.

Anna Paula Batista, Gerente do Escritório Social, acolheu a todas as mulheres presentes e falou da alegria de tê-las nesse momento: “Feliz por viver esse evento importante de comemoração alusivo ao Dia Internacional da Mulher e desejo a todas uma excelente atividade”.

A programação iniciou com o lançamento da cartilha ‘Direitos Humanos e Rede de Apoio: Mulheres Egressas do Sistema Prisional’, através das Professoras Renata Garcia e Gilmara Medeiros, que foi elaborada pelo LAPSUS/UFPB em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Logo após o lançamento da Cartilha, ocorreu o momento de Quick Massage com as profissionais do SENAC/ FECOMÉRCIO, as massoterapeutas Antonia Gardene, Ezenaide Rodrigues e a Supervisora Pedagógica Jessica Figueiredo.

A finalização da atividade se deu com Roda de conversa conduzida pela Terapeuta Adelyah Gomes, que dialogou, ouviu e realizou dinâmicas.

A professora Renata Garcia, coordenadora do LAPSUS-UFPB, explicou que há mais de 10 anos o Lapsus desenvolve atividades ligadas ao Sistema Prisional com pessoas egressas dos cárceres e seus familiares. “Desde a vinda de Anna Paula ao Escritório Social em João Pessoa, foi formalizado parceria com o LAPSUS para realização de atividades com mulheres atendidas pelo Escritório Social e estamos cada vez mais estreitando esse relacionamento com possibilidade de extensão da Universidade com o público externo”, ressaltou.

A professora Gilmara Medeiros falou sobre o processo de construção da cartilha e saudou a todas as mulheres presentes.

Anna Paula Batista, juntamente com a equipe do Escritório Social, finalizou o evento de comemoração agradecendo a todas as participantes e falou da importância de momentos como esses para as vidas das egressas. “Os testemunhos das mulheres durante esse momento foram muito positivos, o que nos fortalece, motiva e faz saber que estamos no caminho certo.”, destacou.

Ascom-Seap/PB com Escritório Social

Fotos: Juvinete de Lourdes