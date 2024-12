ASSISTIR AO VIVO Bayern de Munique x Bayer Leverkusen DFB POKAL, HOJE (03/12), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Bayern de Munique x Bayer Leverkusen: Análise e Previsão para o DFB-Pokal 2024

Na próxima terça-feira, 3 de dezembro, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen se enfrentam no Allianz Arena em uma das partidas mais esperadas da rodada das oitavas de final da DFB-Pokal 2024. A competição promete emoções, com as duas equipes buscando a classificação para as quartas de final, mas apenas uma delas poderá seguir em frente.

O Bayern de Munique chega para essa partida com uma vantagem de nove pontos sobre o Bayer Leverkusen na Bundesliga, ocupando a liderança da competição. Recentemente, o time de Julian Nagelsmann enfrentou o Borussia Dortmund em um clássico repleto de emoção. Com o gol salvador de Jamal Musiala nos minutos finais, o Bayern empatou por 1 a 1 e manteve sua invencibilidade fora de casa. Porém, esse empate quebrou uma sequência de sete vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo uma vitória de 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Mesmo assim, o Bayern se apresenta como favorito, especialmente por sua tradição na DFB-Pokal, competição que conquistou 20 vezes, mas que não vence desde 2020.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen vem de uma temporada histórica, tendo conquistado o título da Bundesliga e o DFB-Pokal em 2023. Sob o comando de Xabi Alonso, a equipe está em uma forma sólida, mas, apesar de suas conquistas, o Leverkusen ocupa atualmente a terceira posição na Bundesliga, nove pontos atrás do Bayern. A equipe chega ao confronto com um excelente desempenho no torneio, vencendo por 4 a 0 o Ulm e o Mainz nas rodadas anteriores da competição. No entanto, o Leverkusen terá que superar o Bayern para avançar, algo que só conseguiu fazer uma vez em sete confrontos anteriores na DFB-Pokal, em 2009, quando venceu por 4 a 2 nas quartas de final.

Escalações Prováveis

O Bayern de Munique terá algumas ausências importantes, com Harry Kane, artilheiro da equipe, fora devido a uma lesão muscular. Seu substituto pode ser Thomas Müller ou Mathys Tel, trazendo diferentes opções para o ataque. Além de Kane, o Bayern não poderá contar com João Palhinha, Hiroki Ito, Josip Stanisic e Sven Ulreich. A boa notícia é que Aleksandar Pavlovic retornou aos treinos, recuperado de uma cirurgia no ombro.

No Bayer Leverkusen, as ausências também são significativas. Victor Boniface, Jonas Hofmann, Amine Adli, Jeanuel Belocian e Martin Terrier estão todos fora por lesão. Em compensação, Patrick Schick deverá ser titular no ataque, enquanto o jovem Artem Stepanov pode ser uma opção interessante no banco. Florian Wirtz, um dos principais talentos da equipe, deve voltar à titularidade, reforçando o meio-campo ao lado de Granit Xhaka e Robert Andrich.

Expectativa para o Jogo

O Bayern de Munique é amplamente considerado favorito para avançar, mas o Bayer Leverkusen demonstrou que pode competir de igual para igual, especialmente após conquistar o título da Bundesliga e o DFB-Pokal na temporada passada. A equipe de Xabi Alonso tem sido sólida na defesa e perigosa no ataque, e, apesar da desvantagem em termos de pontos na liga, vem de boas atuações na Liga dos Campeões e na Bundesliga.

Embora o Bayern tenha mostrado um desempenho impressionante ao longo da temporada, as lesões e a ausência de Kane podem impactar seu rendimento. No entanto, a qualidade e a profundidade do elenco ainda fazem da equipe de Munique a favorita para seguir em frente.

Previsão: Bayern de Munique 2-1 Bayer Leverkusen

A expectativa é de um confronto equilibrado, mas com o Bayern conseguindo sair vencedor e avançando para as quartas de final da DFB-Pokal. A equipe de Nagelsmann, apesar das ausências, ainda possui um elenco muito forte para garantir a classificação.

Onde Assistir: A partida será transmitida ao vivo por canais especializados no futebol europeu. Fique atento aos horários e à disponibilidade na sua região.

Com esse duelo empolgante, a DFB-Pokal segue com grandes confrontos, e não faltará emoção no Allianz Arena.