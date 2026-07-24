João Azevêdo e embaixador da Índia no Brasil discutem parcerias nas áreas de educação e tecnologia — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo recebeu, na tarde desta quinta-feira (8), na Granja Santana, o embaixador da Índia no Brasil, Dinesh Bhatia, e apresentou as oportunidades de investimentos e de cooperação técnica da Paraíba nas áreas de educação, ciência e tecnologia, abastecimento de água e saneamento.

O encontro, que contou com a participação dos secretários de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Cláudio Furtado, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, e do assessor executivo da embaixada da Índia no Brasil, Gustavo Maluly, teve como foco o fortalecimento da parceria entre Índia e Brasil, tendo a Paraíba como estado estratégico diante dos avanços alcançados nos últimos anos.

O governador João Azevêdo ressaltou que a Paraíba está pronta e à disposição para construir parcerias de interesses conjuntos e colocou a sua equipe de Governo para fazer uma apresentação de suas potencialidades e de oportunidades de negócios para empresários Indianos que tenham interesse em investir no Brasil. “Nossa equipe de governo está à disposição da embaixada da Índia no Brasil para a troca de experiências e para receber novos investimentos”, destacou.

O chefe do Executivo estadual apresentou ao embaixador projetos como o Polo Turístico Cabo Branco, o Radiotelescópio Bingo e a Cidade da Astronomia, o Centro de Computação Quântica e o Polo Tecnológico Horizontes da Inovação. Ele destacou o bom momento econômico e financeiro do estado como polo de atração de novos investimentos.

O embaixador Dinesh Bhatia reconheceu as potencialidades econômicas, turísticas e de inovação do estado da Paraíba destacando que estão em sinergia em áreas como abastecimento e saneamento, energias renováveis e computação avançada tratadas como estratégicas para a Índia.

“A Índia e o Brasil são parceiros estratégicos no cenário internacional e vejo o estado da Paraíba e os seus gestores abertos para construirmos parcerias de interesses mútuos”, afirmou, convidando o governador João Azevêdo para conhecer a embaixada da Índia no Brasil, em Brasília.

Na área de educação, o governador e o embaixador conversaram sobre a viabilização de uma cooperação técnica para a formação de estudantes de graduação, mestrado e doutorado na Índia por meio dos programas Conexão Mundo e Paraíba sem Fronteiras. O diplomata também destacou que o governo indiano estimula com bolsas os estudantes dos países do eixo Sul para 300 cursos de média e curta duração aplicados na língua inglesa e está bastante avançado em projetos de computação avançada.

O secretário de Ciência e Tecnologia, Claudio Furtado, ressaltou o forte vínculo das universidades públicas paraibanas com professores indianos que atuam e atuaram em João Pessoa e Campina Grande e foram importantes para o desenvolvimento em áreas como engenharia elétrica, mecânica e tecnologia e que interessa ao estado da Paraíba aprofundar esse intercâmbio com a Índia, que é referência na área das novas tecnologias.