EQUIPE DA SESAD REALIZA ATENDIMENTO AVALIATIVO COM MORADORES DO ASSENTAMENTO SERIDÓ

Nesta quinta-feira (28), na UBS Gilza Souza de Medeiros, localizada no Assentamento Seridó (Caatinga Grande), a nutricionista Josemária Batista e a educadora física Érica Kadja realizaram avaliação com hipertensos e diabéticos da localidade.


“Nessa avaliação houveram serviços de antroprometia, solicitação de exames, verificação de pressão arterial e medição de glicemia, dentre outros serviços”, frisou Nara Regina, titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesad).


Ainda de acordo com a secretária, na próxima quinta-feira (2), na Casa Grande, da Comunidade Caatinga Grande, terá início projeto de atividades físicas para a população local.

