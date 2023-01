Contas de governadores deverão ficar para próxima legislatura na ALPB

Compartilhe















A Assembleia Legislativa da Paraíba realiza na próxima semana, dia 10, uma sessão extraordinária para ‘limpar’ a pauta que ficou encalhada de 2022. Os deputados irão votar a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Mas as contas do ex-governador Ricardo Coutinho e do atual, João Azevêdo, deverão ficar para a próxima legislatura, em fevereiro.

No caso de Coutinho, os pareceres de reprovação do TCE são de 2016, 2017 e 2018. Já Azevêdo tem 2019 e 2020 na lista.

Havia até a expectativa de que as análises entrassem no debate já na próxima sessão, mas deputados de oposição lembraram que o Regimento da Casa estabelece que a votação de contas de governadores precisa ser realizada em uma sessão própria. Ou seja: uma sessão destinada unicamente à análise, com rito próprio.

O entendimento parece ter convencido a Mesa Diretora. Os pareceres do TCE também cairão no colo dos novatos.

