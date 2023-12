Ritmo do Clube do Samba anima Sabadinho Bom deste final de semana

Uma viagem pela história do samba e suas vertentes. Assim será o Sabadinho Bom deste final de semana, evento realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e que será comandado pelo Clube do Samba. O encontro com o público acontece na Praça Rio Branco, Centro da cidade, a partir do meio-dia.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que o Sabadinho Bom tem sido um momento no qual há um encontro entre a música dos sambistas de João Pessoa e o seu público. Ele ressalta que tem sido gratificante para toda a equipe da Funjope organizar e promover o Sabadinho Bom por conta dessa característica do evento.

“Ele une, de uma vez só, cultura, arte, entretenimento, dá uma contribuição para o desenvolvimento de uma economia local, gera emprego, renda e, sobretudo, agrega um valor precioso para o nosso Centro Histórico. Temos conseguido, ao longo desse ano, garantir espaço para grupos musicais locais, especialmente de samba e de chorinho, fazendo esse bonito encontro com o seu público. Isso é muito gratificante para todos nós”, observa.

Para o cantor e instrumentista Wagner Mesquita, um dos integrantes da banda, o Sabadinho Bom é um evento muito voltado para o artista local, onde cada um pode mostrar seu trabalho para um público de diferentes gerações. Nesta edição, ele adianta que o som inclui desde sambas da Bahia, partido alto e vários clássicos do samba.

No repertório, canções como Trem das Onze, Vou Festejar, Naquela Mesa. Vai ter também clássicos dos cantores Zeca Pagodinho e Jorge Aragão, dentre outros mestres do samba, a exemplo do paraibano Zé Katimba.

Além de Wagner Mesquita no cavaquinho e voz, o Sabadinho Bom vai contar com o acompanhamento de Marcinho do Banjo; Ítalo Veloso no violão; Vítor Macedo no pandeiro; Joelson Pistolinha no tantã; Tiago Almeida e Erandi Fumaça na percussão geral.

“A nossa expectativa é a melhor possível ao voltar aos palcos do Sabadinho Bom depois de três anos, com um repertório preparado especialmente para o evento. Estamos muito animados para essa apresentação. Conto com a presença de todo mundo”, convida.