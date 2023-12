Como se inscrever no Sisu passo a passo, confira!

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o principal processo seletivo para a entrada em universidades públicas do Brasil. A seleção acontece duas vezes ao ano, uma no começo do primeiro semestre e a outra no início do segundo. Com a proximidade do início das inscrições, esta reportagem mostra como se inscrever no Sisu, passo a passo.

As instruções abaixo ensinam a como fazer login da página do sistema, confirmar os dados antes de se inscrever, pesquisar as vagas disponíveis, escolher os cursos desejados de acordo com as modalidades, confirmar a inscrição, acompanhar a nota de corte, verificar a classificação parcial nos cursos escolhidos e como participar da lista de espera.

Continue a leitura e tire suas dúvidas!

O que é o Sisu?

O Sisu reúne as vagas oferecidas por instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil, a exemplo de universidades e institutos. O programa é o principal processo seletivo para ingresso na educação superior do país e tem duas edições por ano.

O sistema faz a seleção dos estudantes a partir da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos são selecionados por ordem de maior classificação até o limite de vagas, com base no curso e na modalidade de concorrência.

Sisu: como funciona?

As inscrições do Sisu são gratuitas e podem ser feitas somente pela internet. Para entender como se inscrever no Sisu, passo a passo, basta acessar o sistema do programa. É necessário que o candidato possua login e senha para acesso aos serviços digitais do governo federal, com a conta gov.br.

Assim que for feito login na página do Sisu, o sistema puxa as notas do candidato que foram obtidas na edição do Enem e são consideradas válidas para o processo seletivo.

Após acessar a plataforma para iniciar o processo de como se inscrever no Sisu, passo a passo, neste momento o candidato pode escolher até duas opções de curso entre as ofertadas em cada edição do sistema. É possível mudar as alternativas de curso durante todo o período de inscrições. A inscrição considerada válida será a última registrada no sistema.

Os candidatos que não forem selecionados em uma das duas opções de curso indicadas na inscrição ainda podem disputar uma das vagas por meio da lista de espera do Sisu.

Quem pode se inscrever no Sisu?

Podem disputar uma vaga na universidade, por meio do Sisu, todos os estudantes que participaram da edição mais recente do Enem, que alcançaram nota na prova de redação maior do que zero e não fizeram o exame como treineiros.

Como se inscrever no Sisu, passo a passo

Se você fez o Enem e quer ingressar em uma universidade pública, siga as dicas de como se inscrever no Sisu, passo a passo, sobre como resolver possíveis imprevistos na hora da inscrição.

Realizar o login do portal do Sisu

Com o cadastro em acesso.gov.br feito, o candidato deve ir até a página de inscrição do portal, em https://sisualuno.mec.gov.br/#/login.

Confirmar seus dados antes de começar

Na próxima etapa de como se inscrever no Sisu, passo a passo, depois de fazer login, a primeira coisa a se fazer é a confirmação dos dados pessoais. Isso possibilita que o programa tenha como entrar em contato com o usuário. Depois da atualização, é só começar a inscrição.

Pesquisar as vagas disponíveis

Dentro da página do Sisu, o candidato consegue buscar os cursos e a quantidade de vagas oferecidas em todas as instituições do país.

É possível pesquisar as vagas pelo nome do município, pelo nome da instituição de ensino ou pelo nome do curso.

No resultado da busca, o candidato pode conhecer os cursos pesquisados. Basta clicar no curso para saber mais detalhes e as modalidades disponíveis.

Escolher os cursos desejados, atentando-se à modalidade disponível

É necessário que o candidato leia com atenção as modalidades disponíveis para o curso que tem interesse, escolha uma das opções para a qual pretende concorrer e clique em “escolher esta modalidade” para continuar.

É importante ficar atento às informações de como comprovar as ações afirmativas no momento da matrícula, caso seja selecionado.

Confirmar a inscrição

Já no fim do processo de inscrição, o candidato deve conferir os dados do curso e modalidade da vaga escolhida, a documentação que será exigida pela instituição na matrícula e clicar em “confirmação de inscrição”.

Após confirmar a inscrição, o estudante deve voltar à tela “minha inscrição” para conferir as informações da opção escolhida.

Acompanhar a nota de corte e a classificação parcial nos cursos escolhidos

Em “classificação parcial”, o candidato consegue acompanhar as notas de corte dos cursos e a classificação parcial durante todo o processo de inscrição.

Nesse período, também fica aberta a possibilidade de alterar as opções de curso enquanto as inscrições estiverem abertas.

Sobre o processo da lista de espera

Continuando com as próximas etapas de como se inscrever no Sisu, passo a passo, o sistema abre um prazo para que o usuário se cadastre, mostrando o interesse em aguardar por uma vaga na lista de espera.

Quando acaba uma chamada regular, as vagas que não foram ocupadas são preenchidas por meio da lista de espera.

Para participar da lista de espera – aberta logo após o fim da seleção regular –, o candidato deverá manifestar o interesse em apenas um dos cursos para o qual optou concorrer em sua inscrição, por meio da página do Sisu.

O estudante pode ser selecionado também conforme a ordem de maior classificação.

O candidato selecionado na chamada regular não poderá participar da lista de espera, independentemente de ter se matriculado na instituição para a qual foi selecionado.

Não consigo me inscrever no Sisu: o que fazer e possíveis erros

Como as inscrições acontecem em curto período de tempo e milhões de estudantes se inscrevem para concorrer a uma vaga, é comum que alguns erros ocorram durante o processo de inscrição.

Abaixo estão algumas ações que podem ser feitas para solucionar os problemas mais comuns.

Erro na inscrição do Sisu: problemas comuns

Se o candidato não conseguir abrir ou logar na página do Sisu, algumas ações podem ajudar:

Conferir se existe algum problema na conexão com a internet e reiniciar o modem ou os dados móveis;

Trocar o navegador e começar a inscrição novamente;

Tentar fazer a inscrição em outro computador ou celular.

Sistema sobrecarregado / Site não entra

Se o sistema estiver sobrecarregado ou o site não entrar, o usuário pode seguir o seguinte passo a passo:

Analisar se o link está correto;

Tentar acessar o sistema em outro horário;

Entrar em contato com o Ministério da Educação (MEC) por meio do telefone 0800 616161 ou pelo “fale conosco” do MEC.

Senha incorreta: saiba como recuperar sua senha

Se o candidato fez as provas do Enem, mas esqueceu a senha para ter acesso ao Sisu, pode recuperá-la de um jeito fácil.

A primeira coisa a se fazer é acessar a Página do Participante para consultar dados de edições anteriores e redefinir sua senha de acesso.

Depois disso, é só responder ao desafio de figuras solicitado no campo. Em seguida, basta informar o CPF e a senha, mesmo que se recorde dela.

No passo seguinte, é só clicar em “recuperar senha”. Ela vai ser enviada para o e-mail cadastrado. Mas também é possível mudar o e-mail caso não tenha mais acesso a ele.

Neste caso, será preciso lembrar o e-mail anterior e responder a perguntas de confirmação. Caso precise informar um novo endereço eletrônico, é necessário clicar em “alterar e-mail”. Se não, clique em “enviar senha”.

Ao clicar em “enviar senha”, a nova senha será enviada ao e-mail cadastrado. Caso não encontre, aguarde uns minutos ou procure na caixa de spam.

Assim que tiver a nova senha, basta digitá-la no sistema para prosseguir. Qualquer outra dúvida ou dificuldade para acessar a senha pode ser tratada diretamente com a Central de Atendimento por meio do número 0800 616161.

Cronograma do Sisu 2023

Na primeira edição, no primeiro semestre de 2023, a data de inscrição do Sisu foi de 16 a 24 de fevereiro. Os resultados foram divulgados em 28 do mesmo mês.

Já no segundo semestre deste ano, as inscrições aconteceram entre 19 e 22 de junho. Já o resultado saiu no dia 25 do mesmo mês. As datas para 2024 ainda não foram divulgadas.

Acesse a editoria Lá Vem o Enem e acompanhe todas as informações e dicas essenciais sobre como se inscrever no Sisu, passo a passo, e fique por dentro de tudo sobre Enem, Sisu, Prouni e Fies.

