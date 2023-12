Paraíba empata com a Bahia em jogo sem gols

A Paraíba estreou na manhã desta sexta-feira pela Taça das Favelas, de futebol, que está acontecendo em São Paulo. Em uma partida sem gols, a Seleção Paraibana empatou por 0 a 0 com a Bahia e somou o seu primeiro ponto no torneio.

Agora, o time paraibano descansa neste sábado e volta ao gramado no domingo, quando encara o seu segundo desafio no torneio, diante do Paraná. O duelo está marcado para as 9h.

Na terça-feira, a equipe paraibana volta a jogar, dessa vez diante do Rio Grande do Sul, fechando a participação do time na primeira fase do torneio.

Taça das Favelas 2023: confira detalhes dos jogos da Paraíba

Primeiro Jogo

Paraíba 0 x 0 Bahia

Data: 8/12/2023

Horário: 09h

Segundo Jogo

Paraíba x Paraná

Data: 10/12/2023

Horário: 09h