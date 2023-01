Atenção Básica

Com equipe multiprofissional, Consultório na Rua atende mais de 600 pessoas por mês

03/01/2023 | 18:30 | 54

A Prefeitura de João Pessoa tem uma atenção especial voltada para quem vive em situação de rua. Na área de saúde, as ações são realizadas por meio do projeto Consultório na Rua (CnR), que desenvolve diariamente uma assistência itinerante em Atenção Básica percorrendo vários bairros da Capital. Segundo levantamento da Diretoria de Atenção à Saúde (DAS), são realizados, em média, 600 atendimentos por mês, totalizando mais de sete mil ao ano.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dispõe de quatro equipes que se deslocam em vans até os locais onde as pessoas se encontram para realizar os atendimentos. “As ações do Consultório na Rua são fundamentais para promover o acesso continuado aos cuidados em saúde, prevenindo o agravamento dos adoecimentos e reduzindo os danos decorrentes da situação de rua”, explicou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde da SMS.

As equipes que prestam essa assistência são compostas por enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e agentes sociais, além de médicos residentes, que realizam estágio no serviço. “Nos atendimentos, os profissionais realizam escuta qualificada sobre a situação e as histórias de vida das pessoas atendidas, ajudando-as a refletir e encontrar caminhos alternativos de acordo com seus desejos”, complementou a diretora de Atenção à Saúde.

Acesso ao serviço – As equipes do Consultório na Rua realizam o cadastro das pessoas nos seus próprios locais de permanência. Após o cadastro, são feitos os agendamentos dos atendimentos de acordo com a necessidade de cada usuário.

Para uma busca ativa eficiente, os profissionais fazem o mapeamento do território indo aos locais onde as pessoas se encontram para realizar os atendimentos e o devido acompanhamento dos usuários. Além disso, a população em geral pode entrar em contato para solicitar atendimento direcionado a alguma pessoa em situação de rua.

O Consultório na Rua atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, através do número (83) 3224-3872.