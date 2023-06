Programa Cuidar do Lar

Prefeito assina ordem de serviços para recuperar casas de famílias carentes em diversos bairros

18/06/2023 | 11:00 | 67

A Prefeitura de João pessoa vai iniciar mais um projeto na área habitacional, cujo objetivo é beneficiar famílias que já têm uma moradia, mas a casa está em condições precárias de habitação. Por isso, o prefeito Cícero Lucena vai colocar em prática o Programa ‘Cuidar do Lar’, que será executado e acompanhado pela Secretaria de Habitação Social (Semhab). A assinatura da ordem de serviço para o início das obras de reforma acontece nesta segunda-feira (19), às 10h, no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

A secretária da Habitação Social, Socorro Gadelha, disse que o Programa será executado com recursos próprios do Município e vai atender famílias com renda de até dois salários mínimos. “Esse é um projeto muito importante, pois vai atender famílias que já têm uma moradia, mas a casa está com problemas de infraestrutura e essas pessoas não têm condições de fazer os reparos necessários por falta de condições financeiras. É neste ponto que a Prefeitura vai entrar, fazendo a intervenção necessária para que o imóvel volte a ter condições de habitabilidade”, explicou.

O Programa vai beneficiar famílias em bairros como mandacaru, Jardim Veneza, Nova Mangabeira, Bairro das Indústrias, Valentina de Figueiredo, Cruz das Armas e Costa e Silva.

Serviço:

Dia: segunda-feira 19.06

Horário: 10h

Local: auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria