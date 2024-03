A Academia esnobava Hitchcock, apesar de Hitchcock ser genial

Na virada da década de 1930 para a de 1940, Alfred Hitchcock deixou seu país – a Inglaterra – e foi fazer cinema nos Estados Unidos. Rebecca, sua estreia na América, levou o Oscar de Melhor Filme na cerimônia de 1941.

Suspeita estava entre os indicados em 1942, ano em que o vencedor foi Como Era Verde o Meu Vale, de John Ford. Quando Fala o Coração disputou Melhor Filme em 1946, ano em que o vencedor foi Farrapo Humano, de Billy Wilder.

Em 1951, Hitchcock realizou Pacto Sinistro, não indicado ao Oscar de Melhor filme. Na cerimônia de 1952, o vencedor foi Um Americano em Paris.

Em 1953, Hitchcock realizou A Tortura do Silêncio, não indicado ao Oscar de Melhor filme. Na cerimônia de 1954, o vencedor foi A um Passo da Eternidade.

Em 1954, Hitchcock realizou Disque M Para Matar e Janela Indiscreta, não indicados ao Oscar de Melhor filme. Na cerimônia de 1955, o vencedor foi Sindicato de Ladrões.

Em 1956, Hitchcock realizou a versão americana (há uma inglesa) de O Homem que Sabia Demais, não indicado ao Oscar de Melhor filme. Na cerimônia de 1957, o vencedor foi A Volta ao Mundo em 80 Dias.

Em 1958, Hitchcock realizou Um Corpo que Cai, não indicado ao Oscar de Melhor filme. Na cerimônia de 1959, o vencedor foi Gigi.

Em 1959, Hitchcock realizou Intriga Internacional. não indicado ao Oscar de Melhor filme. Na cerimônia de 1960, o vencedor foi Ben-Hur.

Em 1960, Hitchcock realizou Psicose, não indicado ao Oscar de Melhor filme. Na cerimônia de 1961, o vencedor foi Se Meu Apartamento Falasse.

Em 1963, Hitchcock realizou Os Pássaros, não indicado ao Oscar de Melhor filme. Na cerimônia de 1964, o vencedor foi As Aventuras de Tom Jones.

Hitchcock disputou cinco vezes o Oscar de Melhor Diretor, mas não ganhou nenhuma vez.

Hoje, esses filmes de Alfred Hitchcock são clássicos absolutos do cinema. O problema não é com quem venceu porque, em alguns casos, os vencedores também são filmes imprescindiveis. O problema maior é a ausência dos filmes de Hitchcock nas indicações.

A Academia esnobava Hitchcock. A crítica americana também não gostava muito dele. Mas esse cineasta britânico que fez carreira nos Estados Unidos foi maior do que a Academia e do que a crítica. Havia genialidade no cinema de Hitchcock.