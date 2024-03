Campanha ‘Saúde+Perto’ realiza cerca de 500 consultas e mais de 250 marcações de exames em Mangabeira

09/03/2024 |

20:10 |

36

A Prefeitura de Joao Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou 479 consultas e 256 marcações de consultas/exames durante a campanha ‘Saúde + Perto’, realizada, neste sábado (9), na Escola Zumbi dos Palmares, em Mangabeira. A ação, que foi voltada apenas para as mulheres e de forma gratuita, fez parte das comemorações ao Dia Internacional da Mulher.

As mulheres passaram por consultas especializadas com psiquiatra, psicólogo, ginecologista e obstetra, além de nutricionista e clínico geral. Dentre os procedimentos mais procurados, estão as práticas integrativas (205), clínico geral (92), ginecologia (70) e cartão SUS (65).

A dona de casa Gilvânia Silva de Lima agradeceu o atendimento feito pelos profissionais da saúde. “Eu vim me consultar com uma ginecologista e com o médico de diabetes. A gente as vezes não tem tempo de ir a um posto de saúde e isso aqui ajuda muito a gente. Adorei, gostei muito. Só tenho que agradecer ao prefeito Cícero Lucena e toda equipe da Saúde”, afirmou.

Teve ainda vacinação, serviço de regulação para agendamento dos exames que possam ser solicitados na ação, cadastro no programa Remédio em Casa, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e distribuição de preservativos.